Le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal ben Farhan a évoqué la relation avec l’Iran lors d’un discours à l’issue d’une réunion des ministres des Affaires étrangères du Conseil de coopération du Golfe, avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal ben Farhan a déclaré que « le dialogue avec l’Iran doit être basé sur une position unifiée du Golfe », à la lumière des pourparlers organisés par Bagdad entre Riyad et Téhéran.

Ben Farhan a ajouté : « Notre dialogue et notre communication avec l’Iran doivent être basés sur une position unifiée du Golfe ».

Il a poursuivi : « Par le dialogue, nous appelons au calme , à la coopération et à adhérer aux principes de légitimité internationale et de bon voisinage ». Il a également souligné que « les défis auxquels est confronté le Conseil de coopération du Golfe incluent le programme nucléaire et les missiles balistiques de l’Iran ».

Selon Reuters, le ministre saoudien des Affaires étrangères a affirmé que « nos mains sont tendues vers l’Iran »et concernant les négociations internationales avec Téhéran pour relancer l’accord nucléaire, il a déclaré : « si nous parvenons à relancer l’accord nucléaire, ce sera une bonne chose ».

Il convient de noter que le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a déclaré hier Mardi: « L’Iran se dirige principalement vers le renforcement de ses relations diplomatiques et la tenue de visites mutuelles entre lui et les pays voisins », notant que « la date du sixième round des pourparlers irano-saoudien dialogue n’est pas encore déterminé. » .

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a quant à lui souligné que « l’Iran et l’Arabie saoudite sont deux grands pays influents dans la région, et Téhéran n’a pas complètement rompu ses relations diplomatiques avec Riyad ».

Le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné qu’il y avait des progrès dans les récents pourparlers entre son pays et l’Arabie saoudite, se félicitant du retour des relations bilatérales conjointes à leur état normal.

