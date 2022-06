Le ministère syrien du pétrole et des ressources minérales a annoncé l’introduction d’un nouveau puits de gaz naturel en production, moins d’un an après sa découverte dans la province orientale de Homs, au centre de la Syrie.

Selon le ministre syrien du Pétrole, Bassam Tohme, ce puits est relié à un autre groupe de puits qui seront ultérieurement mis en service après la détermination de leur localisation en vue de les raccorder au réseau gazier.

Dans une interview pour le site d’information libanais Al-Ahed news , le directeur général de la compagnie pétrolière syrienne, Firas Qaddour, a assuré que « la nouvelle découverte dans le champ de Zamrat Al-Mahr est une découverte très importante dans ces circonstances difficiles ».

Selon lui, les résultats des travaux de prospection dans ce puits sont bons, et l’évaluation indique que sa production atteint plus de 250 mille m3 par jour et pourrait atteindre les 600 mille à la fin de l’an.

Les réserves confirmées de ce puits sont d’environ deux milliards de m3, et celles espérées seraient d’environ 9 milliards de mètres cubes », a-t-il ajouté.

Les autres gisements de gaz prometteurs sont celui de Tiaz, proche de celui de Zamrat al-Zahr, indique M. Qaddour, selon lequel des travaux d’exploration sont en cours au nord et au sud de Damas.

Il a évoqué une coopération technique et d’échange de certaines technologies « avec des amis, notamment avec des frères iraniens ou avec des amis russes ».

