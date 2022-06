La voiture des trois martyrs criblée de balles

Trois jeunes palestiniens ont été assassinés par les forces d’occupation israéliennes qui ont pris d’assaut la ville de Jénine, en Cisjordanie occupée.

8 autres jeunes palestiniens ont été blessés lors d’affrontements qui ont opposé les Palestiniens aux soldats d’occupation, a précisé le ministère palestinien de la Santé.

Des sources locales ont rapporté qu’une force spéciale de l’armée d’occupation s’est infiltrée dans le quartier est de Jénine et a ouvert le feu sur le véhicule à bord duquel se trouvaient les trois jeunes hommes, les tuant sur le coup.

« De violents affrontements armés ont éclaté dans le quartier est de Jénine entre les combattants de la résistance et l’armée d’occupation qui ont pris d’assaut la région », a-t-on ajouté de mêmes sources.

Les soldats d’occupation ont également attaqué un immeuble résidentiel près du cimetière du quartier est de Jénine.

Il convient de noter que les forces d’occupation envahissent de temps à autre la ville et le camp de réfugiés de Jénine, dans le but d’assassiner des résistants et d’en arrêter d’autres.

Pour leur part, les résistants de la Brigade de Jénine affrontent et ouvrent le feu contre les soldats envahisseurs.

Source: Traduit à partir de PalToday