Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré, le mercredi 22 juin, que le président russe Vladimir Poutine aspire à tenir de nouveaux entretiens avec son homologue iranien Ibrahim Raïssi.

Au début de sa rencontre avec le président iranien à Téhéran, M.Lavrov a dit : « Le président Poutine m’a demandé de vous transmettre ses salutations les plus chaleureuses et ses meilleurs vœux. Et s’attend à entreprendre de nouveaux entretiens avec vous ».

Le chef de la diplomatie russe a expliqué que « M.Poutine tient plusieurs réunions chaque jour, qui sont principalement liées à l’adaptation des domaines économiques, sociaux, bancaires et financiers aux réalités qui émergent actuellement en raison de la politique égoïste et agressive de l’Occident ».

Et d’ajouter: « tous les pays qui sont négativement affectés par l’approche égoïste empruntée par les États-Unis et leurs alliés ont un besoin objectif de remodeler leurs relations économiques d’une manière qui ne dépende pas des caprices de nos partenaires occidentaux ».

Rappelons qu’il s’agit de la première visite de M.Lavrov en Iran depuis la formation du nouveau gouvernement iranien en août dernier.

Le ministre russe s’était rendu à Téhéran en avril 2021 et mené des discussions avec son homologue iranien de l’époque, Mohammad Javad Zarif.

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen