Le président iranien Ebrahim Raïssi a reproché aux Etats-Unis et à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) leur présence destructrice en Afghanistan, a rapporté vendredi le site internet de la présidence iranienne.

M. Raïssi a noté que les années d’occupation américaine avaient empêché le développement urbain et rural en Afghanistan, ce qui rend difficile à l’heure actuelle les opérations de sauvetage et de secours après le séisme meurtrier de mercredi.

Le tremblement de terre de magnitude 5,9 qui a secoué mercredi certaines parties de l’Afghanistan, dont la capitale Kaboul, a fait plus de 1.000 morts et plus de 1.500 blessés.

Sous prétexte de combattre le terrorisme, les Etats-Unis et leurs alliés ont envahi l’Afghanistan en 2001 et donné le coup d’envoi de près de deux décennies d’occupation.

Vingt ans plus tard, ce pays d’Asie centrale a été déchiré par cette guerre prolongée, l’économie étant détruite et la structure politique anéantie.

Bien que la guerre se soit terminée par un retrait chaotique des Etats-Unis en août 2021, les retombées de la guerre continuent de faire des ravages dans le pays, dont l’infrastructure reste malheureusement sous-développée.

Source: French.xinhuanet.com