« Même dans le cadre de l’opération spéciale en Ukraine, la Russie n’a même pas encore commencé à faire quoi que ce soit de sérieux sur le plan militaire. Dans le même temps, Moscou n’a jamais refusé le règlement par la diplomatie ».

Cela a été annoncé le 7 juillet par le président russe Vladimir Poutine lors d’une réunion avec les chefs des factions de la Douma d’État.

Selon le chef de l’État russe, les pays occidentaux voulaient déclencher un conflit comme la nouvelle variante d’une tentative d’isolement de la Fédération de Russie. Il estime que, dans une certaine mesure, ce que les pays occidentaux avaient prévu a réussi, puisque « dès le début de l’opération spéciale, des sanctions ont été imposées ». « Mais l’Occident aurait déjà dû comprendre qu’il avait perdu dès le début de cette intervention sur le territoire ukrainien, intervention qui signe le début de la destruction de « l’ordre mondial américain ». »

« Aujourd’hui, nous entendons qu’ils veulent nous vaincre sur le champ de bataille, eh bien, que puis-je dire, laissez-les essayer » a-t-il ajouté.

Poutine a insisté sur le fait que l’Occident va se battre avec la Russie en Ukraine jusqu’au dernier Ukrainien.

Il souligne que « c’est une tragédie pour le peuple ukrainien. Mais il semble que tout va dans ce sens » avant d’ajouter : « Mais, tout le monde devrait savoir que, dans l’ensemble, nous n’avons encore rien commencé de sérieux en Ukraine ».

Poutine a averti que ceux qui refusent les négociations de paix doivent comprendre que plus l’opération spéciale durera, plus il sera difficile de faire changer le cap à Moscou. Il a rappelé que les pays occidentaux ont toujours ignoré toutes les tentatives de la Fédération de Russie de mener un dialogue mutuellement bénéfique sur les questions les plus importantes de la sécurité régionale et de la stabilité internationale.

« Cela suggère que l’Occident n’a pas besoin que la Russie existe et veut la supprimer ».

Source: Réseau international