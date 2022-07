L’Ukraine recrute depuis le mois dernier parmi les habitants des villages et des campagnes qui n’ont pas d’argent et les envoient sur les premières lignes des fronts de bataille, ont assuré des responsables sécuritaires russes, citant des sources au sein de l’armée ukrainienne.

Un responsable de la sécurité russe a déclaré dans un communiqué à l’agence russe Sputnik : «Selon les informations de nos sources au sein de l’armée ukrainienne, le nombre de conscrits a considérablement augmenté au cours du mois dernier, et la population des zones rurales en Ukraine porte le fardeau de la conscription, parce qu’ils n’ont pas assez d’argent pour payer la conscription ».

Le responsable russe a expliqué que la proportion de citoyens ukrainiens dans la population urbaine commençait à diminuer au sein de l’armée, car il devenait facile pour eux de changer de lieu de résidence ou de migrer vers un autre pays.

Le responsable russe a souligné que le montant des pots-de-vin offerts pour échapper à la conscription dépend des circonstances, ajoutant : «Vous pouvez payer une patrouille qui traque les déserteurs dans les rues 100 dollars, et vous pouvez payer 5 000 dollars ou plus dans les bureaux d’enregistrement et de l’enrôlement » dans l’armée ukrainienne.

Selon les mêmes sources, Kiev a convoqué environ 30 000 personnes de toutes les régions d’Ukraine. Elles suivent une formation pendant une période de deux à trois semaines, avant de se rendre sur les fronts de bataille, selon Sputnik.

Source: Agences