Le président russe Vladimir Poutine et le prince héritier saoudien Mohammad ben Salmane ont discuté ce jeudi, au cours d’une conversation téléphonique de la situation du marché mondial du pétrole.

« Le président russe, Vladimir Poutine, a eu une conversation téléphonique avec le prince héritier du Royaume d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salman Al Saoud, et les deux parties ont donné une évaluation positive du niveau atteint dans les relations amicales entre la Russie et l’Arabie saoudite « , a rapporté le service de presse du Kremlin à cet égard.

« Les questions de la coopération bilatérale ont été discutées en mettant l’accent sur l’expansion des relations commerciales et économiques mutuellement bénéfiques, et la situation actuelle sur le marché mondial du pétrole a été examinée en détail », a ajouté le Kremlin.

Poutine et MBS ont souligné l’importance d’accroître la coordination dans le cadre de « l’OPEP + », et ont noté que les pays de la coalition remplissent constamment leurs obligations de maintenir l’équilibre sur le marché mondial de l’énergie.

L’Agence internationale de l’énergie avait averti que « le marché mondial du pétrole risque à la fois un manque d’approvisionnement et une éventuelle récession économique, avec une demande déjà affectée par des prix élevés et une détérioration des conditions économiques », s’attendant à « une diminution de la capacité de production inutilisée de l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ensemble, à 2,2 millions de barils par jour. »

