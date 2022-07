Le porte-parole du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a mis en garde ‘Israël’ contre la perte de tous les 27 000 km qu’il occupe en cas de la moindre erreur commise contre l’Iran.

Cité par Fars News, le général Ramezan Sharif a déclaré le jeudi 21 juillet, que toute erreur commise par les sionistes contre la République islamique conduira à la perte à jamais des 27 000 kilomètres qu’ils occupent.

Aujourd’hui, poursuit-il, les sionistes se plaignent de ne pas avoir l’option militaire sur la table face à l’Iran sans tenir compte du fait que les Etats-Unis et l’Union soviétique (à l’époque), tous les deux plus grands et plus puissants qu’eux, ont pourtant échoué à battre l’Iran malgré des équipements les plus sophistiqués qu’ils ont mis à disposition de Saddam Hussein au cours des 8 années de la Défense sacrée (guerre contre l’Iran).

Evoquant la vague de panique chez les sionistes qui provient de la puissance militaire de l’Iran, le porte-parole du CGRI a appelé les ennemis de la République islamique à se taire et s’est félicité de la sécurité de l’espace aérien de l’Iran.

Plus loin dans ses propos, il qualifié de « non pertinent » les propos du président américains Joe Biden lors de sa visite dans les territoires occupés et en Arabie saoudite, indiquant que le monde entier s’en est moqué car, il a vu la capacité de la République islamique et la faiblesse des USA pendant 43 ans.

Le général Sharif a fait allusion à l’insécurité qui règne à ce jour dans les territoires occupés en dépit du ferme soutien des Etats-Unis à l’entité sioniste, pour assurer que l’OTAN arabe est vouée à l’échec tout comme tous les autres fronts de guerre contre l’Iran qui ont fini par biser les uns après les autres

Accusant les ennemis de créer Daech et al-Qaïda, le général Sharif a rendu hommage au général Soleimani, l’ancien commandant de la Force Qods du CGRI et aux efforts qu’il a fournis pour éradiquer les groupes terroristes.

Source: Avec PressTV