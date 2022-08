Le Comité ministériel pour l’équipement militaire a donné son feu vert pour allouer le montant de plus de 500 millions de shekels (plus de 145 millions d’euros) pour développer un système laser israélien d’interception de roquettes, de missiles et de drones, fabriqué par la société Raphael.

Selon le journal israélien Haaretz, « le comité, qui s’est réuni secrètement il y a quelques jours, a approuvé le budget proposé par le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, pour ce système ».

Il a fait marquer que « le financement sera réparti sur 6 ans, et il sera officiellement alloué au développement et à l’acquisition d’un système avancé de défense sol-air, en plus d’un système air-air qui puisse faire ses preuves sur les avions. »

« Le comité a accepté de financer le système laser après l’avoir présenté au président américain Joe Biden lors de sa visite en Israël le mois dernier », a précisé le journal.

« Après une série de tests initiaux réussis, ce système sera le premier du genre dans le monde à faire ses preuves dans des applications militaires réelles », a-t-il ajouté.

Un groupe d’ingénieurs israéliens travaillant dans le département de développement des armements et la société Rafael avaient réussi à mener à bien une série d’expériences réussies visant à intercepter des lance-roquettes, des missiles divers, des missiles antichars et des drones, et ce à l’aide de faisceaux laser, selon le Ministère israélien de la Sécurité.

L’approbation officielle du budget du programme, soutiré du budget du ministère israélien de la Défense, permettra aux ingénieurs de formuler un plan de test et de développement à long terme et de préparer l’acquisition du système.

Selon les sources impliquées dans le projet, le gouvernement américain demandera à participer au financement et au développement de ce système, sans néanmoins préciser comment se déroulera la coopération entre les parties américaine et israélienne.

En avril dernier, les médias israéliens ont commenté le défilé militaire qui avait eu lieu en Iran à l’occasion de la Journée de l’armée, affirmant que « les drones iraniens sont les plus dangereux pour Israël, plus dangereux que nous ayons connus les années précédentes ».

Cette remarque israélienne faisait l’écho aux révélations faites par l’armée iranienne sur sa possession de nouvelles armes et équipements militaires, y compris la version moderne du système Tactical Sayyad, qui est la version améliorée du système de défense aérienne Martyr Sayyad.

L’armée iranienne avait auparavant révélé la formation d’une unité de missiles au sein des forces terrestres. Il s’agit de « 10 systèmes de défense antimissile avancés et de munitions dans le domaine du combat au sol, qui ont été fabriqués par des spécialistes de la Defence Industries Corporation.

