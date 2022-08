Les contre-mesures de la Chine à l’encontre de la visite à Taiwan de la présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis, Nancy Pelosi, seront résolues, fortes et efficaces, a déclaré une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

La porte-parole, Hua Chunying, a indiqué lors d’un point de presse quotidien en réponse aux questions pertinentes que la Chine prendrait toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder sa souveraineté et son intégrité territoriale. La partie américaine et les forces séparatistes de l' »indépendance de Taiwan devront assumer toutes les conséquences qui en découlent.

Jetant un regard sur le passé, la porte-parole a souligné que chaque provocation des Etats-Unis à l’encontre de la Chine les mettait dans l’embarras.

Mme Hua a indiqué que le dernier exemple était que Mme Pelosi et d’autres avaient incité à la violence à Hong Kong et avaient préconisé le soi-disant « beau paysage ». Cependant, ils n’ont fait qu’accélérer la transition de Hong Kong du chaos à la stabilité et à la prospérité et fait briller à nouveau la Perle de l’Orient.

Lorsqu’on lui a demandé de commenter des responsables des Etats-Unis qui tentent de justifier la visite de Mme Pelosi à Taiwan et même de rejeter la faute sur les autres, Mme Hua a souligné que ces responsables font de leur mieux pour trouver des excuses et lancer des accusations. Cela reflète le manque de crédibilité, de connaissance de l’histoire et d’autoréflexion de la part du gouvernement des Etats-Unis.

Dans l’histoire, la question de Taiwan était autrefois le plus grand obstacle pour normaliser les relations entre la Chine et les Etats-Unis, a indiqué Mme Hua, notant que c’est parce que la Chine adhère fermement au principe d’une seule Chine et ne fait aucun compromis ni aucune concession sur la question de Taiwan.

Elle indique qu’en 1971, les Etats-Unis ont affirmé à la Chine les nouveaux principes qu’ils suivraient concernant la question de Taiwan. Ces principes comprennent : les Etats-Unis reconnaissent qu’il n’y a qu’une seule Chine dans le monde et que Taiwan fait partie de la Chine ; les Etats-Unis ne répètent pas la phrase selon laquelle le statut de Taiwan est indéterminé ; les Etats-Unis n’ont pas soutenu et ne soutiendront pas les mouvements en faveur de « l’indépendance de Taiwan ».

La partie américaine a explicitement déclaré dans le communiqué de Shanghai publié en 1972 que « les Etats-Unis reconnaissent que tous les Chinois des deux rives du détroit de Taiwan soutiennent qu’il n’y a qu’une seule Chine et que Taiwan fait partie de la Chine. Le gouvernement des Etats-Unis ne conteste pas cette position ». Les engagements susmentionnés pris par la partie américaine ont lancé le processus de normalisation des relations entre la Chine et les Etats-Unis, a déclaré Mme Hua.

Elle a également mentionné le communiqué conjoint sur l’établissement des relations diplomatiques entre les Etats-Unis d’Amérique et la République populaire de Chine publié en 1978 et le communiqué conjoint du 17 août 1982, démontrant que les engagements pris par la partie américaine sont clairs et encrés dans les documents.

Cependant, ces dernières années, la partie américaine n’a cessé de déformer, d’obscurcir et de vider de son sens le principe d’une seule Chine. Elle cherche aussi effrontément à améliorer les relations entre les Etats-Unis et Taiwan et encourage les activités séparatistes liées à l' »indépendance de Taiwan », a poursuivi Mme Hua.

La porte-parole a noté que le gouvernement des Etats-Unis aurait dû mettre un frein à la tentative de visite à Taiwan de la troisième plus haute responsable du gouvernement américain. Cependant, le gouvernement américain a été complice de cette provocation. C’est la cause profonde et la vérité derrière les tensions à travers le détroit de Taiwan.

Au cours des derniers jours, de nombreux dirigeants dans le monde entier et des gens issus de tous les horizons ont exprimé leur opposition à cette visite. Le porte-parole du Secrétaire général des Nations unies vient de déclarer que les Nations unies continueront à adhérer à la résolution 2758 de l’Assemblée générale des Nations unies et à défendre le principe d’une seule Chine, ce qui montre que la justice prévaut parmi les peuples, a déclaré Mme Hua.

La position du gouvernement et du peuple chinois sur la question de Taiwan est cohérente. La sauvegarde résolue de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Chine est la volonté ferme de plus de 1,4 milliard de Chinois. Aucun pays, aucune force ou aucun individu ne doit sous-estimer la ferme résolution, la forte volonté et la grande capacité du gouvernement et du peuple chinois à défendre la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Etat et à réaliser la réunification et le renouveau de la nation, a déclaré la porte-parole.

