Le Hezbollah a présenté « ses plus sincères condoléances et sa sympathie aux frères du Mouvement du Jihad islamique suite aux martyrs du grand chef jihadiste Taysir al-Jabari et d’un certain nombre de ses frères: des commandants sur le terrain qui ont été décorés par la haute médaille divine et ont enfin pu exaucé leurs vœux les plus précieux après une longue vie passée dans le djihad et la résistance ».

Dans un communiqué , le Hezbollah a souligné que « ce cher peuple palestinien, qui offert les plus précieux sacrifices au cours ses longues années de résistance et de martyre de dizaines de dirigeants, ne sera pas affaibli par ce crime israélien odieux et traître. Au contraire, ce crime renforcera sa détermination à poursuivre le chemin de la lutte jusqu’à la victoire et la libération acquises ».

Le Hezbollah, a applaudi la solidarité de toutes les factions de la résistance palestinienne, notant que « l’unité des position constitue le principal facteur de victoire sur l’ennemi ».

Le Hezbollah a réitéré « son soutien permanent et ferme au peuple palestinien opprimé et à sa résistance courageuse pour libérer le peuple palestinien de l’occupation israélienne, sa terre et ses détenus dans le but d’atteindre ses objectifs légitimes.

Et de conclure en exprimant clairement son soutien à toutes les formes de riposte entreprises par la direction du mouvement du Jihad islamique pour répondre contre l’agression.

Source: Al-Manar