Le ministre adjoint iranien des Affaires étrangères, Ali Bagheri Kani, a déclaré samedi 13 août que « le meurtre des enfants est devenu une règle du régime sioniste », ce qui montre selon lui que les Israéliens ont « une peur stratégique pour l’avenir ».

M. Bagheri Kani a déclaré que « les sionistes ont bien compris que la menace stratégique contre les occupants réside dans la jeune génération ».

« La question de Palestine n’a pas de date limite, la Palestine est toujours la première priorité pour le monde islamique », a-t-il souligné que.

Il y a quelques jours, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a qualifié de « malheureux » le silence de la communauté internationale et des défenseurs des droits de l’homme sur les crimes des sionistes dans la bande de Gaza.

Jeudi, la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, s’est dite « préoccupée » par le nombre d’enfants palestiniens récemment tués lors de l’agression israélienne contre Gaza, appelant à « rendre compte des responsables ».

Le bureau de Bachelet a pu vérifier que parmi les 49 martyrs palestiniens se trouvaient au moins 22 civils, dont 17 enfants et 4 femmes. Sur les 360 Palestiniens déclarés blessés, environ les deux tiers sont des civils, dont 151 enfants, 58 femmes et 19 personnes âgées.

La plus récente des victimes de l’offensive israélienne, est un jeune palestinien de 22 ans qui a succombé ce samedi à ses blessures contractées pendant l’offensive israélienne .

Le jeudi 11 août, c’est le petite fille Leane al-Chaaer blessée dans un raid israélien à Khan Younès au sud de la bande de Gaza qui était tombée en martyre.

Veillées de enfants

Jeudi soir, des dizaines d’enfants palestiniens ont allumé une veillée dans la ville de Gaza, pour rendre hommage à leurs proches tués lors de l’agression israélienne. Brandissant leurs portraits et des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : « Les enfants de Palestine appellent les peuples libres du monde à les sauver des missiles de l’occupation israélienne » et « Sauvez les enfants de Palestine ».

La veillée a été organisée par l’Autorité publique pour la jeunesse et la culture et le Centre culturel Kayan à l’ouest de la ville.

En marge de l’événement, Taghrid Shaafout, la directrice du Centre Kayan, a déclaré : « Nous sommes solidaires avec les enfants palestiniens victimes de l’agression israélienne sur la bande de Gaza.

Elle a ajouté : « Les enfants de Gaza vivent toujours dans un état de panique, de terreur et de tristesse à la suite de chaque agression contre la bande. »

Et de conclure : « pendant combien de temps les enfants de Gaza resteront-ils la cible de l’occupation ? Notre peuple restera inébranlable sur sa terre, et notre cause palestinienne fait partie de nous ». (Photos ci-dessous)

Source: Divers