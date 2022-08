Le secrétaire général de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP , Haitham Al-Ghais, a évoqué « l’extension de l’accord avec la Russie et d’autres producteurs non-OPEP ».

M.Haitham Al-Ghais, a déclaré ce jeudi, que l’organisation « souhaite faire en sorte que la Russie continue de faire partie de l’accord OPEP + pour produire du pétrole après 2022 ».

Al-Ghais a déclaré que « malgré les attentes selon lesquelles les mesures prises réduiront les approvisionnements russes en pétrole d’ici la fin de l’année, la Russie continuera probablement à faire partie de l’accord de coopération signé entre les membres de l’OPEP+ en juillet 2019 ».

« Nous aimerions prolonger l’accord avec la Russie et d’autres producteurs non membres de l’OPEP », a déclaré Al-Ghais, notant qu' »il m’est très difficile d’imaginer que l’accord ne durera pas ».

Il a ajouté : « Il s’agit d’une relation à long terme qui comprend des formes de communication et de coopération plus larges et plus complètes entre 23 pays. Il ne s’agit pas seulement de coordonner la production ».

Al-Ghais, nommé au poste de secrétaire général de l’OPEP ce mois-ci, a souligné que compenser le pétrole russe « n’est pas une tâche facile » et que la réduction de la production russe aura « de graves répercussions sur les consommateurs ».

Mais il était convaincu que « le marché s’adaptera ».

« Quelles que soient les mesures prises à l’avenir, les acheteurs et les vendeurs peuvent s’adapter, et ils peuvent toujours trouver des moyens de rediriger les flux commerciaux », a-t-il déclaré.

Al-Ghais a annoncé qu’il faisait confiance à la Russie et que l’organisation entretenait des relations étroites avec elle, et que l’OPEP avait toujours adhéré au principe de séparation politique et de coopération sur le marché pétrolier.

La Russie a commencé à augmenter progressivement sa production de pétrole après les restrictions liées aux sanctions et avec l’augmentation des achats des acheteurs asiatiques, ce qui a poussé Moscou à augmenter ses prévisions de production et d’exportation jusqu’à fin 2025.

Source: Traduit d'AlMayadeen