Des ménages et des entreprises européennes se retrouvent face à d’importantes factures d’électricité dans une crise sans précédent.

Le 26 août, les antirecords de prix d’électricité de gros ont été battus en Allemagne et en France. Dans l’Hexagone, un mégawattheure d’électricité coûte actuellement plus de 1.000 euros, contre 85 euros il y a plus d’un an. Quelles solutions proposent les différents États européens?

Allemagne

Le prix du kilowattheure s’élève à 39 centimes

Le gouvernement aide les entreprises énergétiques et réduit le soutien à l’énergie verte. La cotisation pour le développement de l’énergie renouvelable a été annulée. Les citoyens recevant une subvention pour le loyer, se sont vus attribuer un extra pour payer le chauffage.

Italie

Le prix du kilowattheure varie entre 18 et 44 centimes.

Un versement unique allant jusqu’à 200 euros est proposé aux familles dont le revenu annuel est inférieur à 35.000 euros. Une mesure qui touchera à sa fin en septembre. La population est appelée à ne pas utiliser la climatisation. À partir de janvier, la facture d’électricité et de gaz pourra atteindre les 1.000 euros, si ce n’est plus.

Autriche

Le prix du kilowattheure varie entre 18 et 44 centimes.

Fin juin, le gouvernement autrichien a opté pour un paquet de mesures de soutien, dont le versement de montants uniques et des allégements d’impôt qui visent à décharger la population, pour un total de cinq milliards d’euros.

République Tchèque

Le prix de l’électricité a été multiplié par 15 en un an

Pour l’année prochaine, le gouvernement envisage d’octroyer 7 milliards d’euros de soutien financier à ses concitoyens. En outre, d’ici au mois d’octobre, aucune aide ne sera plus versée pour les sources d’énergie renouvelable.

Pologne

Les prix d’énergie pour les ménages de la compagnie PGNiG ont bondi de 0,08 euros à 0,36 euros pour un kilowattheure. Malgré les demandes de la population, le gouvernement n’a entrepris pour le moment aucune mesure pour régler la situation ou soutenir ses concitoyens.

Grèce

Le 20 août, les compagnies énergétiques ont annoncé une augmentation des tarifs de septembre de 60-65%.

Pour payer les factures d’électricité, les autorités ont annoncé 1,9 milliard d’euros de subventions en septembre pour la population et les affaires. Selon le ministre grec de l’Environnement et de l’énergie, des subventions seront versées aux familles sans tenir compte de leurs revenus ni de leur fournisseur d’électricité. Six millions de familles seront concernées.

Croatie

Grâce aux mesures gouvernementales, le prix de l’énergie n’a augmenté que de 9,4% au lieu des 23% prévus. Or, ce prix sous-évalué peut être instable et risque de s’accroître.

Bulgarie

Fin juin, le parlement bulgare a approuvé l’introduction de compensations pour les affaires si le prix de l’électricité dépasse 128 euros le mégawattheure.

Pour les consommateurs, aucune compensation n’est pour le moment envisagée. Le patron de la Compagnie nationale d’électricité, Martin Georgiev, explique qu’il n’y a aucun risque de pénurie d’électricité en hiver, la production locale couvrant entièrement les besoins.

Macédoine de Nord

La situation de crise concernant l’approvisionnement en énergie a été déclarée dans le pays pour une période de 30 jours à partir du 1er septembre. Jusqu’à la fin mars, d’importantes mesures entrent en vigueur. Par exemple, tout éclairage artificiel de façade sera interdit, toutes les lampes devront être remplacées par d’autres à économie d’énergie, etc.

Source: Avec Sputnik