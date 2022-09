Le « chantage énergétique » de Vladimir Poutine sur l’Europe pourrait conduire à des « troubles civils » cet hiver, a averti le secrétaire général de l’OTAN.

Il a déclaré : « L’hiver arrive et ce sera dur. Dur pour le peuple et les forces armées ukrainiens qui luttent pour leur liberté, et dur pour ceux d’entre nous qui les soutiennent ».

« Notre unité et notre solidarité seront sérieusement mises à l’épreuve, alors que les familles et les entreprises ressentent la crise de la flambée des prix de l’énergie et du coût de la vie causée par l’invasion brutale de la Russie. Nous sommes confrontés à six mois difficiles, avec la menace de coupures d’énergie, de perturbations et peut-être même de troubles civils. Mais nous devons garder le cap et résister à la tyrannie pour le bien de l’Ukraine et pour le nôtre ».

