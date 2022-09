Le président du Parlement libanais, Nabih Berri, a affirmé « la détermination du Liban à investir ses richesses dans toute sa zone économique », sachant que le médiateur américain, Amos Hochstein, a estimé que « les négociations ont réalisé des progrès significatifs ».

Le président du Parlement libanais, Nabih Berri, a déclaré : « Nous affirmons notre engagement à l’accord-cadre et notre détermination à investir nos richesses dans toute notre région économique ».

Berri a souligné, lors d’une rencontre avec l’envoyé américain dans le dossier de la démarcation des frontières maritimes avec la Palestine occupée, Amos Hochstein, « la nécessité de retourner à Naqoura pour des négociations indirectes jusqu’à ce que les résultats souhaités soient atteints ».

Hochstein était arrivé au Liban, plus tôt dans la journée, pour une série d’entretiens éclairs avec de hauts responsables. Il s’est exprimé à l’issue de sa rencontre avec le président de la République Michel Aoun, le vice-président du Parlement Elias Bou Saab et le chef de la sécurité publique Abbas Ibrahim.

Le 31 août, Berri a déclaré : « Le Liban défendra son gaz et son pétrole avec toutes ses capacités, et nous serons présents pour défendre notre eau comme nous avons défendu notre terre, et nous n’attendrons pas indéfiniment ».

De son côté, le vice-président du Parlement libanais Elias Bou Saab a confirmé, il y a deux jours, que le mois en cours est crucial pour la question de la démarcation des frontières maritimes. Il a estimé que « la visite d’Hochstein ne signifie pas qu’il apporte la solution finale à la démarcation du dossier frontalier, mais c’est une étape positive ».

Il est à noter que le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a déclaré dans son dernier discours , que « les menaces israéliennes concernant la démarcation sont sans valeur, et nous attendons les jours à venir ».

Hochstein a déclaré avant de quitter le salon d’honneur de l’aéroport international Rafic Hariri avoir mené de bonnes discussions et négociations avec les responsables.

« Comme vous le savez, je suis comme d’habitude optimiste , et j’ai le sentiment que nous avons avancé dans les négociations ces dernières semaines. J’espère que nous allons poursuivre les progrès et parvenir à quelque chose de concret pour parvenir à un accord. Cet accord donnera de l’espoir et relancera l’économie au Liban et instaurera la stabilité dans la région, et ce sera bon pour toutes les parties concernées », a-t-il expliqué.

« Je suis optimiste quant à toutes les discussions qui ont eu lieu aujourd’hui, mais il reste encore du travail à faire », a ajouté Hochstein. « L’Amérique s’est engagée à continuer à travailler pour résoudre les lacunes restantes pour voir si nous pouvons parvenir à un accord qui bénéficiera au peuple libanais, et c’est l’objectif que nous aspirons à résoudre cette crise », a-t-il conclu.

Source: Al-Manar