Le vice-président du Conseil exécutif du Hezbollah, Cheikh Ali Daamouch, a souligné que « si certains médias et politiciens libanais parient, par le biais d’incitations et d’accusations, sur l’ébranlement de la confiance des Libanais dans la résistance et sur leur reddition, alors ils parient sur des illusions ».

Et d’ajouter lors d’une cérémonie au sud du Liban: « La confiance de notre peuple dans la résistance est plus forte, plus solide et plus profonde qu’un groupe de politiciens et des médias, qui fomentent des accusations, en harmonie avec la campagne d’incitation et d’hostilité menée par les USA, Israël et l’Arabie saoudite, contre la résistance pour la tenir responsable des crises qui frappent le Liban ».

« Ceux qui portent la responsabilité des crises, de l’obscurité, des souffrances des Libanais, ce sont les USA qui interdisent depuis plusieurs années l’importation d’électricité, les aides et les solutions, et poursuivent jusqu’à nos jours de permettre aux compagnies pétrolières d’extraire le pétrole et le gaz, même des gisements incontestés, et ce en contravention à toutes les lois et traités internationaux qui permettent à tous les peuples de disposer, d’explorer, d’extraire et d’investir dans leurs richesses et ressources naturelles », a souligné Cheikh Daamouch.

Et de lancer: « Les USA mènent une guerre économique, politique et médiatique contre le Liban afin d’humilier le peuple libanais pour qu’il se soumette, se rende, abandonne les armes de la résistance et adopte la politique de neutralité.

Mais l’Américain doit savoir que notre peuple, qui a suivi la voie de l’Imam Hussein et a porté la bannière de la résistance et ne l’a pas abandonnée dans les circonstances les plus sombres, ne l’abandonnera pas aujourd’hui et ne reculera pas, ni maintenant ni dans le futur, peu importe l’ampleur des défis et des pressions. L’ennemi doit désespérer de vaincre notre peuple ».

Source: AlManar