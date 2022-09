L’effondrement est proche. Invité chez André Bercoff sur Sud Radio, Charles Gave s’est exprimé sur la situation actuelle en Europe.

Lorsque le journaliste a demandé au financier si l’Europe était impuissante, il a répondu qu’elle était sortie de l’histoire en tant que sujet. Pour lui, ce n’est plus qu’un « vague truc ». Il a poursuivi en dressant un constat sévère:

« L’Europe a le coût de l’énergie le plus élevé du monde, elle a le coût du travail le plus élevé du monde, l’environnement réglementaire le moins favorable du monde et un manque de capacité de décision totale, ayant dépensé tous ses budgets pour le Covid. L’économie européenne va s’effondrer puisqu’on n’est concurrentiel en rien. »

Le journaliste l’a questionné sur le temps que pourrait durer cette situation. Selon M.Gave, cela entraînera une fuite des cerveaux et pourrait à terme déboucher sur un changement de l’élite, voire une disparition de la France.

Des sanctions qui reviennent comme un boomerang

Le 11 septembre, le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a déclaré lors d’une conférence de presse que les sanctions antirusses revenaient comme un boomerang.

Il a ensuite reconnu que celles-ci mettaient les sociétés européennes face à un processus douloureux.

La Grèce connaît en effet une forte inflation avec un pic à 12,1%, une première depuis novembre 1993.

Source: Avec Sputnik