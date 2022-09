Suite à la bataille de Marioupol, de nombreuses maisons et appartements sont totalement détruits, laissant beaucoup de familles sans logement. À peine les combats terminés, et la ville nettoyée, la construction de nouveaux logements a été lancée en urgence afin de reloger un maximum d’habitants de Marioupol avant l’arrivée de l’hiver.

Le 9 septembre 2022, nous étions à Marioupol pour assister à la remise des clefs des premiers appartements à leurs nouveaux propriétaires. Plusieurs familles, dont le logement a été totalement détruit, ont été choisies pour recevoir ces premiers appartements.

Parmi eux, la famille Smola : Sergueï, Evguenia, et leurs trois filles Serafina, Sofia et Ksenia. Leur émotion est plus que palpable et tous disent leur incapacité à croire que tout cela est bien réel.

Il faut dire que ce nouveau lotissement est sorti de terre en un temps record : 80 jours tout compris (finitions intérieures incluses). Les employés de la société militaire de construction russe qui est en charge de la construction de ce nouveau micro-district ont fait les trois huit (ils ont travaillé 24h/24) pendant ces 80 jours pour finir dans les temps.

Et le résultat est loin d’être bâclé. Le style est épuré mais les immeubles sont aussi beaux à l’extérieur qu’à l’intérieur. Rien à voir avec les fameux immeubles de type « panelka » construits par l’URSS. Et entre les immeubles se trouve une immense cour dotée d’un parc avec toboggan et jeux pour les enfants, et d’équipements sportifs digne d’un club de fitness.

Ces trois premiers immeubles contiennent plus de 270 appartements, et ils seront rejoints dans quelques semaines par d’autres, portant le total à 1 011 appartements, donnés gratuitement aux habitants de Marioupol qui sont sans logement. D’autres immeubles seront construits ultérieurement, portant le total à 22 immeubles pour ce seul micro-district. Ce nouveau lotissement sera aussi doté de plusieurs écoles, des terrains de sport, une caserne de pompiers, et une polyclinique.

La priorité sera donnée aux familles dont le logement est totalement irréparable, et 30% des logements sont réservés à égalité (10% par catégorie) pour les travailleurs médicaux, ceux de l’éducation, et les familles de soldats et de policiers.

Toutes les personnes interrogées sur place espèrent que l’intégralité de Marioupol sera reconstruite sur ce modèle. Et au vu du résultat on ne peut qu’imaginer la ville magnifique qu’elle deviendrait après une telle reconstruction. Encore plus belle qu’avant février 2022.

Par Christelle Néant

Source : Donbass Insider