La reine britannique défunte est « l’une des plus grandes criminelles de l’histoire de l’humanité », compte tenu des « atrocités » commises par l’armée britannique qui a agi en son nom, a indiqué un chercheur de l’Université de Téhéran à la télévision iranienne. C’est la principale accusation pour laquelle elle peut être comparée à A.Hitler, selon lui.

Accusée de nombreuses « atrocités », la reine Élisabeth II a été mise au même rang qu’Adolf Hitler, dans une émission télévisée publique iranienne.

Son règne de 70 ans a été accompagné de « multiples crimes sales ». C’est une raison pour laquelle son décès est « une bonne nouvelle pour les peuples opprimés du monde », a estimé un présentateur de la chaine Channel 1.

Son invité, le chercheur Foad Izadi de l’Université de Téhéran, a indiqué que la monarque britannique avait été « l’une des plus grandes criminelles de l’histoire de l’humanité »:

D’un certain point de vue, le monde devrait être attristé que « cette personne soit décédée sans être jugée, sans être punie et sans payer pour ses crimes », conclut-il.

Des millions de victimes

Dans une autre émission, sur PressTV, le spécialiste a poursuivi ses accusations, et, est revenu sur le rapprochement avec le chancelier du Reich:

« La reine est une célèbre impérialiste, colonialiste, criminelle de guerre. L’agression de l’armée britannique à travers le monde s’est fait en son nom. Nous n’avons donc qu’une poignée de personnes qui se sont livrées à tant d’atrocités au cours du siècle dernier: Hitler, par exemple, certains présidents américains appartiennent également à cette liste, et la reine Élisabeth II qui a supervisé la fin de l’empire britannique ».

Selon le chercheur iranien, « le nombre de personnes tuées se chiffre en millions et la reine en est responsable ». Et d’ajouter: « La justice n’a pas été rendue à l’une des personnes les plus vicieuses de ce siècle dernier ».

Source: Sputnik