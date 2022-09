Le ministre syrien des Affaires étrangères, Fayçal al-Miqdad, a déclaré qu' »Israël » procède à un changement démographique dans le Golan occupé et pille ses richesses », soulignant que « la lutte contre le terrorisme « ne passe pas par l’occupation des terres d’autrui, ou l’établissement d’une zone de sécurité ou le soutenien aux terroristes. »

Le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal al-Miqdad, a déclaré qu' »Israël soutient Jabhat al-Nosra et Daech et attaque les aéroports et les ports civils en Syrie », ajoutant que « le soutien continu de certains pays qui revendiquent le respect des droits de l’homme à Israël les rend complices avec lui ».

Al-Miqdad a ajouté dans son discours à l’Assemblée générale des Nations unies : « Nous assistons à une augmentation des pratiques israéliennes qui font monter la tension, en particulier la perpétration de massacres et l’expansion des colonies », notant qu' »Israël procède à un changement démographique dans les territoires occupés du Golan et pille ses richesses. »

Il a également indiqué que « toute présence militaire sur le territoire syrien est illégale et doit cesser immédiatement ».

Miqdad a estimé que « les réconciliations reflètent la direction de l’Etat syrien pour renforcer la stabilité dans le pays », notant que « son pays a adopté, depuis le début de la crise, l’option des réconciliations nationales et locales », et a souligné que » Damas soutient le processus d’Astana, mais les résultats restent de l’encre sur du papier si la Turquie continue à soutenir le terrorisme. » .

Le ministre syrien a annoncé que « les pertes matérielles de la Syrie depuis 2011 s’élèvent à 107 milliards de dollars ».

Al-Miqdad a réaffirmé « le droit de la Fédération de Russie à se défendre » et le soutien de Damas à son opération militaire, aussi à la position de l’Iran, de la Chine et de Cuba « contre le terrorisme économique ».

Mikdad a appelé à « construire un nouvel ordre mondial multipolaire dans lequel chacun travaille sous l’égide des principes et objectifs de la Charte des Nations Unies ».

Il a également déclaré que « la réunion d’aujourd’hui intervient à la lumière de circonstances sensibles et dangereuses au niveau international, alors que les guerres et les conflits et les menaces à la paix et à la sécurité internationales augmentent, que le terrorisme et le chaos se propagent, que l’économie mondiale et la sécurité alimentaire sont menacées et que le changement climatique s’accélère. »

Le ministre syrien des Affaires étrangères a conclu que « tout cela résulte de l’insistance de certains pays à imposer leur hégémonie à d’autres pays, à piller leurs ressources et leurs richesses et à chercher à réaliser leurs objectifs, notamment en investissant dans le terrorisme, en imposant un blocus économique et l’utilisation d’armes meurtrières. »

Source: Médias