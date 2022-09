Le chef du Conseil exécutif du Hezbollah, sayed Hachem Safieddine a assuré que les Etats-Unis « ont pris la décision d’affamer le Liban et de le détruire en tant qu’entité indépendante et stable », estimant que lorsque le Liban renoncera à sa résistance, ils s’acharneront sur lui.

« Dès que nous arrêterons la résistance au Liban, en Palestine et dans la région, les ennemis s’acharneront sur nous, pour détruire tout ce que nous avons réalisé en termes de force, de science, de connaissance et de renaissance »-t-il assuré lors d’un discours prononcé lundi 26 septembre, lors d’une cérémonie commémorant dans la banlieue sud de Beyrouth le décès du prophète et messager Mohamad (P).

Selon lui, « les USA ont pris la décision d’affamer le Liban et de le détruire en tant qu’entité indépendante et stable, et dans tout ce discours sur la démarcation des frontières maritimes, les USA sont intervenus pour ‘Israël’ et l’Europe, et non pas pour nous ».

« Nous œuvrons pour affronter les ennemis sur toutes les scènes militaire, politique, économique et sociale. Notre ennemi ne nous quittera que si nous sommes puissants. Les jours passés en sont la preuve », a-t-il affirmé.

Dans son discours sayed Safieddine avait auparavant dit : « certes certains gens au Liban sont fatigués, ou peut-être auraient-ils leur propre refrain. Quant à nous, nous n’arrêterons pas tant que ces gens ne retrouveront pas leur bon sens et leur raison ».

Et de s’interroger : « Où les USA ont-ils fait preuve de tolérance ? Avec qui ont-ils été tolérants ? Même avec leurs alliés, ils n’ont jamais fait preuve de tolérance, qui les avaient pourtant encensés jour et nuit, en Afghanistan, en Irak, en Égypte, en Syrie et partout dans le monde. En Amérique latine et en Ukraine, leur tour viendra aussi. »

S. Safieddine a ajouté : « les USA ne se soucient de personne et ne tolèrent personne… Quand ils vous considèrent faibles, efflanqués, traîtres ou laxistes, ils accroissent leur harcèlement, leur siège et leur supplice, et s’attaquent à nos compatriotes et notre pays. Raison pour laquelle nous continuerons, si Dieu le veut, de cette manière, sans nulle crainte, pour réaliser de nouvelles victoires et de nouvelles équations, et pour protéger notre pays et notre patrie. En même temps nous aspirons avec impatience à ce que nous devons faire. »

« Nous sommes certes injustement traités par certains Arabes et Musulmans. Pourquoi toute cette haine, tout ce matraquage, cette intoxication, ces poisons en politique, dans les médias, via l’embargo, et la famine infligés à notre pays et à notre résistance ? Et dans quel but ? Qu’avons-nous fait et réalisé ? Aurions-nous présenté une expérience avilissante sur le plan national ? Aurions-nous donné une expérience hideuse, comme l’ont fait nombreux de nos prédécesseurs dans ce pays ? », a-t-il poursuivi

Et de rapporter : « certains de ces dirigeants qui nous ont injustement traités admettent dans leur huis-clos que le Hezbollah a bien raison. Mais en public, ils deviennent les sbires entre les mains des autres ».

Estimant que toutes les pressions exercées sur nous visent à nous pousser à nous rétracter, il a indiqué : « ce qui sauve notre pays, c’est notre force, notre conscience et notre unisson pour assumer nos responsabilités… Nous avons dit notre parole à plus d’une occasion : nous sommes avec le Messager de Dieu (P) et avec sa famille (S) qui n’ont jamais abandonné leur religion, malgré le siège et le matraquage dont ils ont fait l’objet. Nous sommes la oumma (nation, ndlr) du Messager de Dieu (P), nous ne pouvons renoncer à notre résistance et à notre liberté, quelles que soient les conditions ».

Et sayed Safieddine de conclure : « Aujourd’hui, nous le répétons pour la troisième année consécutive, l’opportunité est toujours disponible, et nous avons devant nous des échéances constitutionnelles et financières. Œuvrons ensemble pour sauver ce qui peut être sauvé. Laissez tomber les slogans futiles. Nous appelons tous les Libanais à le faire, à s’entendre sur le strict minimum sur lequel nous pouvons nous entendre pour soigner les blessures de notre pays, pour le préserver avec notre entente et notre unisson, afin que le nombre des noyés n’augmente pas ».

Source: Médias