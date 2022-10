L’armée de l’air russe a lancé des frappes aériennes ciblant les sites terroristes de l’organisation Front Al-Nosra, dans la province syrienne d’Idlib.

Le directeur adjoint du Centre de réconciliation russe, Oleg Yegorov, a déclaré lors d’un point de presse : « L’armée de l’air russe a détruit les sites d’un groupe de l’organisation terroriste du Front Al-Nosra dans la zone d’Idlib, constituant une menace pour la sécurité de la Russie, l’armée et les forces syriennes ».

Egorov a ajouté que « les frappes aériennes qui visaient des cachettes souterraines ont entraîné la mort de 13 militants, dont les deux commandants sur le terrain, Abu Yousef Al-Shami et Khaled Al-Yousef, en plus et blessant 22 autres membres de l’organisation terroriste ».

Et le mois dernier, le Centre de réconciliation russe en Syrie a annoncé que « l’armée de l’air russe avait bombardé un camp de militants dans la région de Cheikh Yousef dans la ville syrienne d’Idlib, tuant plus de 120 militants ».

Quelques jours plus tard, le centre a également annoncé que « l’armée de l’air russe a lancé un raid aérien sur le bastion de l’organisation terroriste Front Al-Nosra dans la province syrienne d’Idlib, tuant 45 membres de l’organisation, dont des chefs ».

