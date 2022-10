Une vidéo de quatre minutes du chef de la République tchétchène est diffusée sur la chaîne Telegram, attirant une attention particulière, rapporte le site russe militaire Top War.

Cette vidéo montre une revue d’exercice du personnel militaire des unités de puissance stationnées en Tchétchénie.

Vêtu d’un uniforme militaire, avec de nouvelles épaulettes – les épaulettes d’un colonel général décernées récemment par le président russe, Ramzan Kadyrov y prononce un discours devant des dizaines de milliers de combattants bien équipés et armés. Selon lui, il y a environ 70 000 réservistes rien qu’en Tchétchénie aujourd’hui. Des femmes soldats sont également présentes, dont des femmes voilées.

Kadyrov a déclaré pendant le défilé « qu’il existe désormais une défense des valeurs traditionnelles – des valeurs tout aussi compréhensibles et proches des Tchétchènes, des Russes, des musulmans et des chrétiens ».

S’adressant aux troupes rassemblées, le leader tchétchène a souligné « qu’aujourd’hui il faut se battre pour que la guerre ne vienne pas chez nous, dans chaque foyer. Et pour cela, vous devez survivre et gagner ». Avant de conclure son discours du cri « Ahmad », un nom du prophète de l’Islam Mohamad (P) et Alla hou Akbar «Dieu est le plus grand».

Cette démonstration de force coïncide avec la célébration dans le monde musulman de la commémoration de la naissance du prophète de l’Islam Mohamad (p).