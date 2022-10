L’accord entre « Israël » et le Liban pour délimiter leur frontière maritime « éloigne » la possibilité d’un nouveau conflit armé entre le Hezbollah libanais et « Israël » , a déclaré mercredi soir le Premier ministre israélien Yaïr Lapid.

« Cet accord éloigne la possibilité d’affrontements armés avec le Hezbollah. Israël n’a pas peur du Hezbollah (…) mais s’il est possible d’éviter une guerre, c’est la responsabilité du gouvernement de le faire », a soutenu M. Lapid lors d’une conférence de presse à al-Qods.

Le gouvernement israélien a soutenu mercredi « à une écrasante majorité » les principes de l’accord négocié par les Etats-Unis pour délimiter la frontière maritime avec le Liban, qui pourrait lever les obstacles à l’exploitation de gisements gaziers en Méditerranée orientale. Selon des responsables, le projet d’accord prévoit que le gisement offshore de Karish soit sous contrôle » d’Israël » et que les réserves de Cana, situées plus au nord-est, soient octroyées au Liban.

« Le gisement de Karish est dans notre territoire souverain et une attaque à son encontre serait donc une attaque contre Israël. Et nous n’hésiterons pas une seule seconde à user de la force pour défendre notre gisement gazier », a ajouté M. Lapid lors de cette conférence de presse. « Israël recevra approximativement 17% des revenus du gisement de Cana/Sidon (nom donné par Israël au gisement de Cana) si et lorsqu’il entrera en production », a ajouté M. Lapid, en campagne pour les législatives du 1er novembre qui pourraient consacrer le retour au pouvoir de son rival Benjamin Netanyahu. Ce dernier s’est vivement opposé ces derniers jours à l’accord, affirmant qu’ « Israël » cédait un « territoire souverain » au Liban et avait ainsi « capitulé » face aux menaces du Hezbollah.

