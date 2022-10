La banque centrale américaine met en garde « contre les répercussions de la bataille de la Réserve fédérale pour écraser l’inflation », considérant que « cette bataille fera perdre à l’économie américaine des dizaines de milliers d’emplois par mois, dès le début de l’année prochaine ».

Selon un rapport publié par CNN, le rythme de croissance de l’emploi devrait presque diminuer de moitié au cours du dernier trimestre de cette année, d’après ce que la banque a dit à ses clients il y a quelques jours.

La banque centrale américaine ne cesse d’augmenter les taux d’intérêt à un rythme rapide depuis au moins 4 décennies, dans le but de freiner l’inflation.

Les responsables de la Réserve fédérale ont clairement indiqué « qu’ils n’étaient pas pressés de sortir de la crise de l’inflation, dans le but d’empêcher l’économie de ralentir ou même de sortir de la récession ».

Pour sa part, le chef du département d’économie américaine de la banque, Michael Gaben, a déclaré dans un entretien téléphonique avec CNN, qu’ « un atterrissage plus dur est attendu, et non un atterrissage plus doux », ajoutant : « Nous sommes dans l’attente d’une récession qui commencera au premier semestre de l’année prochaine ».

En outre, un rapport publié par CNN a expliqué que « bien que le marché du travail soit resté étonnamment fort en septembre, la Réserve fédérale travaille dur pour changer cela en augmentant agressivement les taux d’intérêt pour soulager la demande pour des voitures et des maisons en passant aux appareils électroménagers ».

Le rapport sur l’emploi de vendredi dernier a montré que « malgré le ralentissement du marché du travail, le taux de chômage est tombé à 3,5 %, le niveau le plus bas depuis 1969 ». Mais Gaben s’attend à ce que « le taux de chômage grimpe à environ 5 % ou 5,5 % au cours de l’année prochaine ». En parallèle, la Fed s’attend à ce que le taux de chômage atteigne 4,4% l’an prochain.

La Réserve fédérale surveille de près l’évolution du marché du travail, à la recherche de signes d’amélioration, alors qu’elle cherche à stimuler l’économie en augmentant les taux d’intérêt pour freiner l’inflation, qui a atteint son plus haut niveau en 40 ans.

Source: Médias