À l’occasion des célébrations marquant l’anniversaire de la bienheureuse naissance du Grand Prophète de l’Islam, les participants à la 36ème Conférence internationale de l’unité islamique ont été reçus par le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, ce vendredi matin 14 octobre à Téhéran.

Les contours du concept de l’unité

Lors de cette audience le Leader de la Révolution islamique a défini les contours du concept de l’unité telle qu’elle devrait exister entre les pays islamique :

« Il faut que l’Oumma concrétise dans les faits la semaine de l’unité. Et que signifie au juste cette unité ? Il va sans dire qu’il ne s’agit pas du tout de l’unité confessionnelle, car en Islam il y a des écoles religieuses différentes et il n’est pas du tout question que ces écoles s’interconvertissent.

Ce n’est pas non plus l’unité géographique comme ce qu’on a vu dans les années 60 et 70 entre certains pays arabes qui se sont unis autour du panarabisme, sans qu’il puisse se réaliser.

L’unité inter-musulmane c’est l’unité des intérêts de l’oumma islamique.

Il faut évidemment commencer par définir ces intérêts, les identifier et une fois cette étape passée, il faut des accords inter-islamiques autour de ces intérêts.

L’Oumma devra voir avec qui se lier d’alliance et d’amitié et contre qui s’emporter. Et comment devront-elles se manifester ces alliances, bref l’unité inter-islamique signifie la communauté des actes contre les forces ennemies et les plans de l’Arrogance mondiale. »

L’ennemi profite de la désunion entre les musulmans

Plus loin dans ses propos, le Leader de la Révolution a évoqué la perspective d’un monde de l’islam désuni et affaibli par ses pseudo dissensions :

« De son vivant le grand prophète de l’islam dont la prophétie a visé à créer et à renforcer l’unité entre les musulmans souffrait quand il voyait souffrir son Oumma et aujourd’hui il en est de même pour sa grande âme qui s’attriste au spectacle des douleurs et des souffrances des Musulmans en Palestine, au Myanmar, en Afrique et ailleurs.

Or, ce sont ces mêmes douleurs qui font retourner nos ennemis. Des ennemis qui se démènent à causer du problème et empêtrer l’Oumma dans la misère et le malheur.

Et de quoi l’Oumma islamique souffre aujourd’hui le plus ? De la désunion, de la divergence. Nous les Musulmans nous sommes séparés, les uns loin des autres.

Quand les Musulmans ne sont pas bienveillants les uns envers les autres, lorsqu’ils sont même malveillants les uns envers les autres et bien il est naturel que l’ennemi en profite.

Le Saint Coran le dit, tout dispute, tout querelle interne vous fragilisent vous rendent faibles et c’est là que l’ennemi parvient à s’emparer de vous ».

L’unilatéralisme a perdu sa légitimité

Et l’ayatollah Khamenei de poursuivre : « Aujourd’hui, il est clair que la carte politique du monde est en train de changer. L’unilatéralisme marqué par la volonté d’une ou deux puissances à imposer aux autres pays et nations a perdu sa légitimité, ce qui renvoie à une prise de conscience collective des nations entières.

Le système unipolaire est rejeté, et cela, de plus en plus. A quoi renvoie le système unipolaire ?

L’unilatéralisme signifie que l’Amérique s’autorise à planifier, à décider pour l’avenir de l’Irak ou qu’elle se permette à imposer ses intérêts et ses vœux à la Syrie ou qu’elle en fasse autant pour l’Iran ou pour le Liban ou encore d’autre pays : « faites-vous ceci, faites-vous cela; ceci est permis; ceci est interdit « .

Le monde où nous vivons fonctionne ainsi paralysé par Pax Americana. Les États Unis décident en lieu et place des nations entières, ils leur dictent de mobiliser de démobiliser leurs forces. Ils trament des scénarios ils cherchent à les appliquer. Et ces plans de l’Arrogance ne cesse d’en avoir ».

Où se situe l’Oumma islamique dans ce nouveau monde

Et d’interroger : « Alors, où se situe l’Oumma islamique dans ce nouveau monde qui rejette L’unilatéralisme ? Nous, l’Oumma islamique, nous, les pays islamiques et les nations islamiques, nous sommes parfaitement à même d’occuper une place de choix dans le monde multicolore qui se pointe et qui se dessine progressivement, nous pouvons nous démarquer en tant que modèle, nous pouvons nous démarquer en tant que pionniers mais à une condition. Laquelle ? Que nos rangs soient unis, que nous surmontions nos divisions, que nous nous débarrassions des tentations ennemies, ces tentations que nous créent l’Amérique, les sionistes.

Parfois, hélas ce sont ces mêmes tentations qui s’entendent de la bouche de nos élites. C’est à cette condition seule que l’Oumma islamique aura la place qui mérite dans ce monde multipolaire naissant, place et poids géopolitique qui seraient à la hauteur de ses infinis potentialités ».

La necéssité d’une Resistance qui unit

Le Leader de la Révolution islamique est revenu ensuite sur la nécessité de résister aux défis, de ne pas céder aux pressions ainsi que d’une Résistance qui unit, rassemble et renforce.

« Les défis ne nous ont pas fait plier. Après chaque coup nous nous sommes levés et nous avons avancé. Cette persévérance à se tenir debout n’a certes pas été aisé mais c’est comme toutes autres tâches et pas plus difficile qu’elles. Au fait, mêmes ceux qui abandonnent la bataille et qui cèdent, font face à des difficultés, à cette différence près que le fait de résister dégage le progrès alors que l’abandon mène à la régression.»

L’Ayatollah Khamenei, soulignant que l’unité islamique empêche les divergences religieuses de se transformer en conflit, a dénoncé les politiciens américains et britanniques qui surfent sur ces divergences pour faire monter les Musulmans les uns contre les autres alors même qu’ils s’opposent systématiquement à l’essence même de l’islam ce qui explique d’ailleurs leur ingérence malheureuse dans le débat chiite-sunnite.

Des chiites pro-britanniques et des sunnite pro-américains qui servent la division

« Il y a des chiites pro-britanniques et des sunnite pro-américains. Ce sont les musulmans qui servent exactement tout comme Daech les intérêts américano-britanniques qui servent la cause de la division », a-t-il noté.

Le Leader a exprimé ensuite ses regrets de voir Daech continuer à commettre ses crimes en Irak, en Syrie et en Afghanistan où des lycéens sont massacrés et a ajouté : « Il y a des extrémistes chiites et sunnites qui n’ont rien à voir avec le chiisme ni avec le sunnisme et ces extrémistes sont à bannir, car ce sont eux qui servent d’alibi pour toute la région soit remise en cause. En Palestine ce qui aide le régime sioniste à terroriser martyriser les Palestiniens c’est le schisme et la dispersion au sein de l’Oumma. C’est contre cette dispersion que l’Iran n’a cessé d’agir d’où son soutien tous azimuts aux frères sunnites palestiniens.

Et ce soutien est continu à l’ensemble de l’axe de la Résistance. Nous croyons en la grâce et la providence et souhaitons œuvrons pour que l’unité islamique se consolide et qu’elle devienne une réalité.

Source: Avec PressTV