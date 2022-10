Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Jeyhoun Baymarov s’est entretenu au téléphone avec son homologue iranien, Hossein Amir-Abdollahian sur les plus importantes questions bilatérales, régionales et internationales.

Le haut diplomate iranien a considéré « la présence de forces étrangères dans le Caucase comme une préoccupation commune des pays de la région » et a souligné « l’opposition de la République islamique d’Iran au déploiement de toute force étrangère dans la région ».

Soulignant la profondeur des relations entre l’Iran et l’Azerbaïdjan, le chef de la diplomatie iranienne a estimé importante la récente rencontre des chefs d’Etat des deux pays en marge du Sommet des États membres de l’Organisation pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA) au Kazakhstan.

Faisant référence aux récentes évolutions dans la région du Caucase, M. Amir Abdellahian a insisté sur le soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale des pays dont la République d’Azerbaïdjan et l’Arménie, et a considéré cette approche comme la politique permanente de la République islamique d’Iran.

De son côté, estimant importantes les relations des deux pays, M. Bayramov s’est opposé contre la présence des forces étrangères dans la région du Caucase et a soutenu les positions de la République islamique d’Iran à cet égard.

Source: Médias