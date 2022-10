Un commandant du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a mis en garde contre le « triangle sinistre » formé par les États-Unis, ‘Israël’ et l’Arabie saoudite pour nuire à l’Iran et le diviser, en soutenant les récentes émeutes dans le pays.

Le contre-amiral Alireza Tangsiri, commandant de la marine du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), a souligné le dimanche 23 octobre, lors d’une interview accordée à la chaîne d’information télévisée iranienne en langue arabe Al-Alam, que les récentes émeutes soutenues par l’étranger à travers l’Iran ont été orchestrées et dirigées par un groupe de trois États, à savoir les États-Unis, le régime israélien et l’Arabie saoudite.

« Nos jeunes, qui ont été trompés [en se joignant aux émeutes] doivent se rendre compte que des étrangers, comme les États-Unis, Israël et, malheureusement, l’Arabie saoudite, forment un sinistre triangle pour nuire à l’Iran », a-t-il déclaré.

Des manifestations ont éclaté en Iran après qu’une jeune femme, Mahsa Amini, est décédée à l’hôpital trois jours après s’être effondrée en garde à vue.

Les protestations ont rapidement dégénéré et se sont transformées en violentes émeutes par des éléments extrémistes.

Le contre-amiral Tangsiri a ainsi regretté que certains autres pays se soient également immiscés dans cette affaire à distance, comme la Grande-Bretagne.

Il a ensuite rappelé comment divers éléments anarchistes et séparatistes ont essayé en vain d’exploiter la situation dans le but de diviser l’Iran.

« Par rapport à d’autres événements que l’Iran a connus depuis la victoire de la Révolution islamique iranienne en 1979, les récents troubles ne sont pas sérieux », a déclaré le contre-amiral Tangsiri, citant l’exemple de la guerre imposée à l’Iran par l’ancien dictateur irakien, Saddam Hussein (1980-88) avec le soutien total des États-Unis et de leurs alliés.

« Pendant cette guerre, les forces iraniennes ont confronté la marine américaine et britannique dans le golfe Persique. Elles ont subi deux coups fatals par la Marine du CGRI », a-t-il précisé.

A l’adresse de l’Arabie saoudite, il a déclaré : « On ne lance pas de pierre quant on vit dans une maison de verre. Nous n’avons jamais rien fait de mal contre l’Arabie saoudite et nous avertissons ses médias d’éviter de s’aligner sur les positions de nos ennemis. »

« Le golfe Persique appartient à tous ses pays riverains. L’Iran partage les plus longues frontières avec le golfe Persique et il a proposé aux pays de la région d’assurer la sécurité de cette zone au lieu des forces étrangères. Si les étrangers donnaient de l’importance à la région et sa sécurité, ils n’y auraient jamais fait entrer des sous-marins nucléaires. Par contre, l’Iran n’a jamais agressé aucun de ses voisins. Nous avons tendu une main d’amitié et de fraternité à l’Arabie saoudite et à tous les pays musulmans de la région. Nous défendons tous les opprimés comme nous l’avons déjà fait en Irak et en Syrie. Que l’Arabie saoudite évite donc de nous nuire, sinon nous ferons de même », a fait savoir le contre-amiral Alireza Tangsiri.

Source: Avec PressTV