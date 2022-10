La Défense russe a déclaré que toutes les attaques ukrainiennes dans la région de Kherson avaient été déjouées par l’armée russe, ces dernières 24 heures. En plus de cela, un MiG-29 et 13 drones ont été abattus, des projectiles HIMARS et des missiles HARM interceptés.

L’armée russe a rendu compte de tentatives d’offensive ukrainienne sur l’axe de Nikolaïev et Krivoy Rog. Près de 130 militaires ukrainiens ont été éliminés, ainsi que trois chars, neuf véhicules blindés et 11 automobiles, rapporte l’agence russe Sputnik. En plus de cela, un coup dur a été porté contre les forces ukrainiennes près de la ville de Kremennaïa, dans la République populaire de Lougansk.

L’AFP quant à elle a fait état ce mardi d’avancée des forces de Kiev, tandis que les évacuations de civils se poursuivaient. « Au 24 octobre, 22.367 habitants de la région de Kherson ont été emmenés sur la rive gauche du Dnipro », a précisé l’administration prorusse, qui a dit « prévoir » le départ d' »environ 50.000 personnes » de cette zone au total « dans un avenir proche ».

Explosion à Melitopol

Ce mardi 25 octobre, une forte explosion a été entendue à Melitopol, ville de la région de Zaporojié, conquise par l’armée russe.

Une source des autorités de la localité a confié auprès de Sputnik qu’il s’agissait d’une détonation d’une voiture près du bureau de la radio-télévision locale. L’onde de choc a endommagé la façade et les fenêtres du bâtiment. Les services d’urgence travaillent sur le site.

Armes détruites

Quant aux équipements militaires, un avion de chasse ukrainien MiG-29 a été abattu par les forces aérospatiales russes.

La défense antiaérienne russe a intercepté sept projectiles de lance-roquettes de production américaine HIMARS et de Smertch, trois missiles HARM et 13 drones.

Bilan total

Depuis le début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a abattu 326 avions, 162 hélicoptères, 2.339 drones, détruit 383 systèmes de défense antiaérienne, 6.046 chars et autres véhicules blindés, 874 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.525 équipements d’artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 6.758 unités de véhicules militaires.

