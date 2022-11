Un avion militaire russe aurait secrètement transporté 140 millions de dollars en espèces et trois modèles de munitions – un missile antichar britannique NLAW, un missile antichar américain Javelin et un missile antiaérien Stinger – vers un aéroport de Téhéran le 20 août dernier, a prétendu une source requérant l’anonymat à la chaine de télévision US Sky News, ont rapporté les médias israéliens.

Ces armes faisaient partie d’une cargaison d’équipements militaires britanniques et américains destinés à l’armée ukrainienne qui serait « tombée entre les mains des Russes », poursuit la source.

La source a également estimé qu’elles pourraient donner au Corps des gardiens de la révolution islamique de l’Iran (CGRI) la capacité d’étudier la technologie occidentale et potentiellement de la copier.

« Ils feront probablement l’objet d’une rétro-ingénierie et seront utilisés dans les guerres futures », poursuit la source.

Les USA accusent l’Iran d’avoir fourni à la Russie plus de 160 véhicules aériens sans pilote (UAV), dont 100 drones Shahad-136. Ces derniers ont été surnommés « drones suicide » car ils explosent à l’impact.

La source a allégué qu’un autre accord sur les drones d’une valeur de 200 millions d’euros (174 millions de livres sterling) aurait été conclu entre Téhéran et Moscou au cours des derniers jours.

« Cela signifie qu’il y aura bientôt une autre grosse livraison de drones en provenance d’Iran », a renchéri la source.

Rappelons que les gouvernements iranien et russe avaient démenti à plusieurs reprises les allégations US.

Depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine, en février 2022, les dirigeants US et occidentaux ne cessent de formuler des accusations à l’encontre de la Russie et de l’Iran.