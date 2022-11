Un responsable du département américain du Commerce a affirmé que « son pays cherche avec ses alliés à imposer davantage de restrictions à l’industrie des puces électroniques de la Chine ».

Le Financial Times a rapporté ce mardi que « les États-Unis tentent de rallier des alliés afin de sanctionner l’industrie des puces en Chine », notant que « la campagne de contrôle des exportations de Washington souffrira si le Japon et les Pays-Bas ne se joignent pas à sa campagne ».

Un responsable du département américain du Commerce, Alan Estevez, a indiqué que son pays espère « conclure un accord avec des alliés sur davantage de restrictions à court terme », dans ses premières remarques publiques après que les États-Unis ont ciblé l’industrie chinoise des puces avec des mesures de restrictions unilatérales sévères à l’exportation ».

S’exprimant devant le groupe de réflexion Center for a New American Security trois semaines après l’introduction des mesures du 7 octobre, Estevez a dévoilé des discussions avec les Pays-Bas et le Japon sur les restrictions à l’exportation d’outils de fabrication de puces vers la Chine.

L’administration du président américain Joe Biden tente depuis plus d’un an de parvenir à un accord trilatéral avec ses alliés, dans le cadre de sa stratégie visant à rendre plus difficile pour la Chine le développement de semi-conducteurs avancés nécessaires à des fins militaires.

Le 20 octobre, le magazine américain Foreign Affairs a déclaré que « l’amélioration de la position américaine dans l’industrie des puces était devenue une priorité pour la sécurité nationale américaine ».

« Face à l’escalade de la concurrence entre les États-Unis et la Chine, et avec Washington imposant de nouvelles restrictions radicales à l’accès de la Chine aux technologies informatiques avancées, l’amélioration de la position des États-Unis dans l’industrie des puces est devenue une priorité de sécurité nationale », a ajouté le magazine. .

Bien que les semi-conducteurs aient été inventés aux États-Unis, le pays ne produit qu’environ 10 % des approvisionnements mondiaux, selon la Maison Blanche, avec environ 75 % des approvisionnements américains importés d’Asie de l’Est.

Source: Médias