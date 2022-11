La rencontre prévue, ce mercredi 16 novembre, en marge du G20 entre le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre britannique Rishi Sunak a été annulée, a indiqué Downing Street.

Cette rencontre « a été annulée pour des problèmes d’agenda », a indiqué une porte-parole à l’AFP.

Elle devait être une première en près de cinq ans pour des dirigeants des deux pays aux relations tendues, et l’un des rendez-vous majeurs de ce G20 pour le nouveau chef du gouvernement britannique, arrivé au pouvoir fin octobre.

Le sommet du G20, qui se tient en Indonésie, a été bousculé après les frappes russes en Ukraine et la chute de missiles en Pologne à l’origine encore non confirmée.

Les dirigeants des grandes puissances du G7 (Etats-Unis, France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Canada, Japon) ont tenu une réunion d’urgence en marge du sommet.

Durant cet entretien avec Xi Jinping, Rishi Sunak, qui avait il y a quelques mois qualifié la Chine de « menace principale » pour la sécurité mondiale et du Royaume-Uni, devait appeler à « une relation franche et constructive entre Londres et Pékin », selon un communiqué diffusé plus tôt par Downing Street.

Face aux crises actuelles, avec la guerre en Ukraine, la crise économique, le réchauffement climatique, il devait aussi appeler Pékin à user de son influence pour « apaiser les tensions internationales, assurer la stabilité régionale et jouer son rôle pour faire face aux répercussions dévastatrices de la guerre en Ukraine dans le monde ».

Les relations entre Londres et Pékin se sont considérablement dégradées ces dernières années.

La Chine « est engagée pour promouvoir, avec le Royaume-Uni, un développement stable et sain des relations entre la Chine et le Royaume-Uni, sur la base d’un respect mutuel, de l’égalité et des bénéfices mutuels », a réagi de son côté le ministère chinois des Affaires étrangères.