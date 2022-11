Le commandant des Gardiens de la révolution en Iran, le général de division Hossein Salami, a déclaré : « Tous les démons du monde se sont acharnés contre l’Iran, à savoir les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne, l’entité sioniste, l’Arabie saoudite et d’autres ».

« Aujourd’hui, l’Iran fait l’objet d’une grande conspiration contre son peuple. Elle est menée par des personnes qui ont été leurrées et qui sont devenues l’écho des ennemis à l’intérieur (du pays) pour attiser les conflits », a-t-il ajouté. Et d’ajouter : « les ennemis de l’Iran se dirigent aujourd’hui vers la guerre des martyrs ».

Le mercredi 16 novembre, le CGRI a annoncé que son service de renseignement « a capturé un espion du Mossad israélien, dans la province de Kerman, qui envisageait de mener une opération de sabotage ». Des sources de sécurité ont mis en garde que les émeutiers ont entamé une nouvelle phase de leur mouvement visant à déclencher une guerre armée interne en Iran.

Deux attaques terroristes ont été perpétrées le mercredi 16 novembre, dans la province du Khouzistan, dans l’ouest de l’Iran et celle d’Ispahan au centre.

Dans la première, perpétrée au moyen de mitrailleuse contre un marché central de la ville d’Izeh, il y a eu 8 martyrs, dont une femme de 45 ans et deux garçons de 9 et 13 ans.

Dans la seconde, deux bassidjis ont été tués par les motards à l’arme automatique.

Ce jeudi 17 novembre, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian a accusé « Israël » et les services de renseignement occidentaux de planifier en vue de démembrer l’Iran et d’y déclencher une guerre civile.

Source: Médias