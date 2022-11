Contrairement aux allégations véhiculées par les médias occidentaux, le soutien de la population iranienne pour le pouvoir islamique en Iran ne manque pas.

L’illustre la participation massive aux obsèques de martyrs des Bassidjis ou des gardiens de la révolution des Iraniens qui résident dans les régions victimes d’actes de vandalisme, de violence et de liquidations ciblées contre les éléments des forces de l’ordre.

Comme ce fut le cas le 19 novembre, dans la ville de Chiraz où ont eu lieu les funérailles du martyr Mohamad Moayadi qui a été tué par les émeutiers lors de l’attaque perpétrée la semaine passée, lorsque des émeutiers ont ouvert le feu .

De même dans la ville sainte de Machhad, dans le nord-est, lors des funérailles le 19 novembre des deux martyrs Zein Alzadeh et Reza Zadeh. Les participant aux obsèques ont réclamé la pendaison des auteurs de leur assassinat.

Dans la ville de Kermanchah, censée être le foyer de contestation des groupuscules séparatistes kurdes, ont eu lieu le 20 novembre les obsèques des éléments des forces de l’ordre tués ces derniers jours. Également avec une participation massive des habitants, comme l’illustre la vidéo ci-dessous

L’on retrouve les mêmes signes de popularité dans la ville de Mahabad, située dans la province de l’Azerbaïdjan-occidental.

Alors que les médias occidentaux ont avancé qu’elle est tombée entre les mains des émeutiers, des kurdes, les médias iraniens ont diffusé les images de l’accueil en grandes pompes réalisé par ses habitants aux forces de l’ordre iraniens. Aux cris « la protection, la protection ».

Mahabad est une ville « coupée du monde » depuis plusieurs jours, affirme Shler Bapiri de l’ONG Hengaw basée en Norvège et qui défend le droit des Kurdes, a rapporté France Tv info.

« Les militaires encerclent la ville et est difficile d’entrer ou de sortir, indique-t-il. L’électricité a été coupée, Internet bloqué et les connections sont très très mauvaises. »

Après avoir écrit que la situation est chaotique dans cette ville, ce média français rapporte les allégations de cette ONG selon laquelle « la République islamique répond avec des armes de guerre, des mitrailleuses Douchka, des tanks et des snipers, pour faire taire la population et l’empêcher de descendre dans la rue. »

Force est de constater que la rhétorique utilisée par les médias et les ONG occidentaux répète en boucle « la république islamique » et non l’Iran.

La chain de télévision pour étudiants SNN a diffusé sur son site Telegram les images du bazar de Mahabad qui a ouvert de nouveau ses portes après plusieurs jours de fermeture .

