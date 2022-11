Tableau tiré de la page Instagram de la Fédération américaine de football @usmnt

La Fédération iranienne de football a protesté, le dimanche 27 novembre, contre la Fédération américaine qui a supprimé l’emblème du drapeau iranien représentant le mot Allah dans des publications sur les réseaux sociaux, avant la rencontre du Mondial 2022 mardi entre les deux équipes.

Les États-Unis et l’Iran joueront leur qualification mardi dans un duel hautement politique, alors que les Iraniens sont à la deuxième place du groupe B, avec un point de plus que les Américains et un point derrière l’Angleterre.

« La Fédération iranienne de football a envoyé un mail à la Fifa (la Fédération internationale, ndlr) pour exiger qu’elle adresse un avertissement sérieux à la Fédération américaine », a indiqué l’agence officielle Irna, selon l’AFP.

« Dans un acte non professionnel, la Fédération américaine de football a supprimé l’emblème représentant Allah du drapeau iranien » dans des publications sur les réseaux sociaux, a annoncé l’agence officielle Irna.

Safiullah Faghanpour, conseiller juridique de la Fédération de football de la République islamique d’Iran, a déclaré : « En vertu des conventions internationales, le respect du drapeau d’un pays est un principe inébranlable et tous les États doivent le respecter. Par conséquent, la mesure prise concernant le drapeau iranien est contraire aux réglementations et à l’éthique internationales, la Fédération iranienne de football soulèvera certainement la question auprès de la commission d’éthique de la FIFA et les Américains devraient être tenus pour responsables ».

« Les Américains essaient définitivement d’influencer l’équipe iranienne avec cette action à la veille du match important entre l’Iran et les États-Unis. Pour l’instant, nous devons nous concentrer sur cette affaire, et l’équipe juridique de la fédération déposera une plainte contre les États-Unis », a souligné Faghanpour, cité par le site iranien francophone PressTV.

Le drapeau de la République islamique d’Iran est composé de trois couleurs vert, blanc et rouge, avec au centre un signe calligraphique représentant le mot Allah.

Un responsable de la communication de la Fédération américaine a affirmé qu’il s’agit d’un geste « ponctuel pour montrer notre solidarité » avec les émeutes en Iran.

Plus tard dans la journée, un porte-parole de la Fédération américaine a dit que les publications controversées sur les réseaux sociaux ont été supprimées.

L’absence de l’emblème survient alors que des émeutes soutenues par l’étranger ont frappé diverses provinces iraniennes après que Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans, est décédée à l’hôpital le 16 septembre, trois jours après s’être évanouie dans un poste de police. Une enquête de la médecine légale a attribué la mort d’Amini à son état de santé plutôt qu’à des coups présumés.

Les violentes émeutes, quant à elles, ont coûté la vie à des dizaines de personnes et des forces de sécurité, tout en permettant des attaques terroristes à travers le pays. Au cours des deux derniers mois, les terroristes ont incendié des biens publics et torturé à mort plusieurs membres du Bassij et des forces de sécurité.

Le 26 octobre, un terroriste affilié à Daech a attaqué le sanctuaire Shah Cheragh dans la province méridionale du Fars tuant au moins 15 pèlerins, dont une femme et deux enfants, et en blessant 40 autres.

Au moins sept personnes ont également été tuées après que des terroristes ont ouvert le feu mercredi 16 novembre sur des personnes et des forces de sécurité sur un marché bondé d’Izeh, dans la province du Khouzistan.