Pour la première fois, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution qui permet l’organisation d’une session de haut niveau pour commémorer le 75ème anniversaire de la Nakba.

La résolution de l’ONU appelle à une « commémoration du 75ème anniversaire de la Nakba, notamment en organisant un événement de haut niveau dans la salle de l’Assemblée générale » en mai 2023. Elle préconise également la « diffusion d’archives et de témoignages pertinents ».

La résolution a reçu 90 voix pour, tandis que 30 pays ont voté contre, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Canada et la Suède, en plus des États-Unis et d’Israël. 47 pays se sont abstenus de voter.

Il convient de noter que la Mission palestinienne auprès de l’Organisation des Nations unies et le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien ont déjà organisé des cérémonies pour commémorer la Nakba dans la salle de l’Assemblée générale, mais c’est la première fois que l’événement sera tenu sur la base d’un mandat de l’Assemblée générale elle-même.

Le représentant palestinien aux Nations unies, Riyad Mansour, a appelé la communauté internationale à soutenir l’adhésion à part entière de la Palestine à l’organisation internationale pour sauver la solution à deux États avant de déclarer : « Lors d’une session ordinaire de l’Assemblée générale sur la question palestinienne – la communauté internationale doit prendre des mesures décisives maintenant et reconnaître l’État palestinien aux frontières de 1967, avec al-Qods-Est comme capitale, sans plus tarder. »

La Nakba (catastrophe en français) est un terme qui symbolise l’expulsion forcée massive en 1948 de plus de 750 000 Palestiniens de leurs maisons et de leurs terres. Le mouvement sioniste, soutenue par la Grande-Bretagne , a pris le contrôle de la plus grande partie de la Palestine par la force des armes et a annoncé la création de l’entité sioniste.

Source : Pars Today