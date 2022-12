Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a exhorté les États-Unis à « lever toutes les sanctions illégales contre l’Iran aussitôt possible et de manière irréversible ».

Lavrov a déclaré, lors de sa participation à la conférence de Moscou de lutte contre la propagation des armes nucléaires, que « Washington n’a pas abandonné la politique de pression maximale en ce qui concerne l’accord nucléaire avec l’Iran ».

« Nous exhortons vivement la partie américaine à lever toutes les sanctions illégales contre l’Iran dès que possible, et de manière irréversible, et d’ assurer la stricte application de la résolution 2231 du Conseil de sécurité », a-t-il ajouté.

Lavrov a estimé qu' »une telle mesure ouvrirait la voie à un brise-glace mutuel de la part de Téhéran sur ses engagements volontaires dans le cadre du Plan d’action global conjoint sur le programme nucléaire iranien ».

Les propos de Lavrov interviennent après l’échec des pourparlers visant à relancer l’accord nucléaire au cours des deux derniers mois, après avoir enregistré des progrès au cours des mois précédents, en raison de l’échec de la conclusion d’un accord entre les États-Unis et l’Iran sur le texte final de l’accord présenté par le médiateur européen.

L’Iran exige la clôture du dossier des « allégations de l’Agence internationale de l’énergie atomique concernant la découverte de traces de matières nucléaires dans trois sites iraniens non déclarés », qui, selon Téhéran, est un dossier « politisé et dirigé par l’entité sioniste », insistant « sur des garanties pour assurer la continuité de l’accord nucléaire ».

Source: Médias