Le président iranien Ebrahim Raïssi a remercié, ce mercredi 7 décembre, les étudiants pour avoir empêché que des « émeutes » se propagent aux universités, lors d’une visite dans une université de Téhéran.

« Je remercie les chers et perspicaces étudiants qui n’ont pas permis qu’il y ait à l’université une atmosphère d’émeute », a-t-il dit, rapporte l’AFP.

Le président a fait cette visite à l’occasion la Journée des Etudiants, qui commémore chaque année la mort en 1953 de trois étudiants tués par les forces de sécurité du chah d’Iran.

« Celui qui martyrise nos proches d’une manière odieuse et lâche, cherche l’agitation. Les étudiants et les universitaires le comprennent », a-t-il ajouté.

Il a accusé « les ennemis de chercher à rendre les universités peu sûres », appelant les étudiants à « déployer tous les efforts pour donner de l’espoir aux gens ».

Depuis le début des émeutes, les autorités accusent les « ennemis » de l’Iran, notamment les États-Unis, de chercher à déstabiliser le pays.

« Les Américains cherchent la destruction et veulent un Iran en ruines au lieu d’un Iran fort », a-t-il déclaré.

« Ils veulent que l’Iran devienne une autre Syrie et un autre Afghanistan, mais ils ont fait une erreur de calcul. Les Iraniens et les Iraniennes ne leur permettront pas de le faire », a-t-il assuré.

Rappelons que des manifestations avaient éclaté dans plusieurs villes iraniennes après la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, une Iranienne de 22 ans décédée à l’hôpital trois jours après s’être évanouie dans un poste de police à Téhéran.

Une enquête a attribué sa mort à son état de santé, rejetant les allégations selon lesquelles elle aurait été battue par les forces de police.

Malgré les éclaircissements des responsables iraniens sur les circonstances entourant la mort de Mahsa Amini, de violentes manifestations ont suivi sa mort et ont finalement abouti à des attaques contre des agents de sécurité et des actes de vandalisme contre des biens publics et des lieux sacrés.