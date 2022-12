Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian a déclaré que l’Iran attachait une grande importance à l’expansion de sa coopération économique avec ses partenaires asiatiques.

« L’approfondissement et l’élargissement de la coopération économique avec les pays voisins et les pays asiatiques font partie des priorités de la diplomatie iranienne », a déclaré dimanche 11 décembre M. Amir-Abdollahian.

Le ministre iranien s’exprimait à l’occasion du 30e anniversaire de l’expansion de l’Organisation intergouvernementale de coopération économique (OCE) en 1992, qui a été rejoint par l’Afghanistan, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan.

« Les organisations multilatérales et régionales telles que l’OCE jouent un rôle important dans [la mise en œuvre de] cette stratégie », a-t-il ajouté.

« L’Iran saisit toutes les opportunités existantes pour « renforcer la convergence » au sein de l’organisation. Heureusement, il existe un consensus de tous les États membres de l’OCE sur les capacités actives et passives de l’organisation en matière de coopération et de convergence économiques », a précisé Amir-Abdollahian, qualifiant ces capacités de « louables, remarquables et efficaces ».

L’OCE, dont le siège est à Téhéran, a été créé par la République islamique d’Iran, le Pakistan et la Turquie en 1985. Son objectif principal est de promouvoir la coopération économique, technique et culturelle entre les États membres.

Amir-Abdollahian a noté que les économies des pays membres ont réalisé des synergies en ce qui concerne les ressources énergétiques, la main-d’œuvre qualifiée, les réseaux de transport et la sécurité alimentaire ainsi que la collaboration technologique et innovante.

« En combinaison avec des affinités culturelles, religieuses et civilisationnelles, ceci a conduit à une perspective de coopération de plus en plus brillante » entre les membres de l’organisation, a-t-il conclu.

Source: Avec PressTV