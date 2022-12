Le ministre lituanien de la Défense, Arvydas Anousauskas, s’est rendu à Washington afin de signer un accord pour l’achat de 8 systèmes de lancement de missiles américains HIMARS.

La radio et la télévision lituaniennes ont rapporté : « Un accord a été conclu concernant l’achat le plus cher de l’armée lituanienne jamais réalisé, d’un montant de 495 millions de dollars. »

Et de poursuivre: « La Lituanie achètera 8 systèmes HIMARS américains, ainsi que des missiles de toutes sortes, y compris des missiles à longue portée qui atteignent la cible à une distance de 300 kilomètres. »

Il a été indiqué que « l’accord sera signé par le ministre lituanien de la Défense, Arvydas Anousauskas, en visite aux États-Unis, sachant que les systèmes devraient être délivrés à la Lituanie en 2025 ».

Il y a quelques jours, le Premier ministre letton Krisjanis Karins a annoncé que « les pays baltes mènent actuellement une action commune pour acquérir le système de missiles américain Himars ».

Il a ajouté lors d’une conférence de presse qu’il a tenue avec ses homologues lituanien et estonien après leur rencontre à Riga : « Il y a maintenant un travail conjoint sur (l’achat) des systèmes de lanceurs de missiles HIMARS, et nous continuerons à chercher d’autres moyens pour unir efficacement nos efforts et assurer notre sécurité individuelle et collective ».

Le Premier ministre letton a également précisé que « les États baltes ont l’intention de continuer à travailler avec les alliés de l’OTAN pour assurer la mise en œuvre des accords issus du sommet de Madrid, au cours duquel il a été décidé d’élever le niveau de présence des forces de l’OTAN dans les États baltes au niveau d’une division déployée en permanence ».

Au début de ce mois, le Center for Defence Investments (ECDI), affilié au ministère estonien de la Défense, a annoncé que l’Estonie « avait signé un contrat de 200 millions de dollars avec les États-Unis pour l’achat de systèmes de missiles HIMARS ».

Mais plus tôt dans la journée, le commandant en chef des forces ukrainiennes, Valery Zaluzhny, a déclaré que « Kiev ne pouvait plus frapper les sites militaires russes à l’aide de missiles américains HIMARS ».

Zaluzhny a déclaré dans une interview au journal The Economist, publiée aujourd’hui, jeudi, que « les forces russes se sont déplacées à une distance que les systèmes HIMARS ne peuvent pas atteindre, et nous n’avons aucune arme d’une portée plus longue ».

Les forces russes ont neutralisé un grand nombre de systèmes HIMARS depuis que l’administration américaine a commencé à les fournir à Kiev l’été dernier, et un grand nombre des missiles du système qui visaient des civils dans les nouvelles régions russes ont été interceptés.

Source: Médias