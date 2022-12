L’armée syrienne a exposé le 15 décembre de grandes quantités d’armes et de munitions de fabrication occidentale trouvées dans un tunnel abandonné par les terroristes du groupe takfiriste Daech, dans la province de Deir Ezzor, au nord-est de la Syrie.

Selon le personnel en uniforme, le tunnel qui contenait du matériel militaire et des drones a été détecté lors de tâches de déminage et de traçage visant à retirer les mines et les engins explosifs laissés par les groupes extrémistes afin de sécuriser la région.

Parmi les armes et les munitions de fabrication occidentale, ont été trouvés des fusils automatiques, des mitrailleuses, des lance-grenades, des fusils de précision, des mortiers de divers calibres, des engins explosifs, des projectiles artisanaux et des substances explosives.

Des drones de reconnaissance, des uniformes, des médicaments, des livres et des publications colportant l’idéologie extrémiste de Daech ont également été confisqués.

La province de Deir Ezzor, située à environ 450 kilomètres de la capitale Damas, a été libéré en 2017 des radicaux de Daech, et depuis, près d’un million de civils sont rentrés chez eux.

