Un tribunal de Stockholm a requis lundi la perpétuité contre un ex-agent des services de renseignement suédois jugé pour espionnage au profit de la Russie, et au moins douze ans de prison pour son frère également impliqué. Les deux réclamant leur innocence.

Dans cette affaire considérée comme l’une des plus graves dans l’histoire du contre-espionnage suédois, selon l’AFP, l’essentiel du procès s’est tenu à huis clos au nom de la sécurité nationale.

Selon l’accusation, c’est le renseignement militaire russe, le GRU, qui a bénéficié des informations transmises par les deux frères, entre 2011 et leur arrestation fin 2021.

Peyman Kia, l’aîné de 42 ans et né en Iran, a occupé de nombreuses fonctions sensibles au sein de l’appareil sécuritaire suédois, y compris dans l’armée et les services de renseignement de son pays (Säpo).

Quant à son frère cadet Payam, 35 ans, né en Suède, il est accusé d’avoir « participé à la planification » du complot et d’avoir « géré les contacts avec la Russie et le GRU, y compris le transfert d’informations et la collecte de la rétribution » financière.

Les deux hommes tous les deux nés en Iran, nient les accusations et leurs avocats ont plaidé l’acquittement des inculpations d' »espionnage aggravé », selon l’agence suédoise TT.

Ce procès coïncide avec une autre affaire spectaculaire d’espionnage présumé au profit de la Russie, avec l’arrestation d’un couple d’origine russe fin novembre dans une villa d’une banlieue de Stockholm, par un commando policier venu à l’aube en hélicoptère Blackhawk.

Identifiés sous les noms de Sergueï Skvortsov et Elena Koulkova par le site d’investigation Bellingcat, le couple aurait agi comme agents dormants pour le compte de Moscou, après s’être installés en Suède à la fin des années 1990.

Selon les médias suédois, le couple gérait des sociétés spécialisées dans l’import-export de composants électroniques et de technologie industrielle.

L’homme a été placé en détention provisoire fin novembre pour « activités illégales de renseignement ». Sa compagne, suspectée de complicité, a été relâchée mais reste visée par l’enquête.

Les arrestations ne sont pas liées au procès contre les frères Kia, selon les services suédois.

