Le commandant de l’armée de l’air des gardiens de la révolution, le général de brigade Amir Ali Hajizadeh, a affirmé que « les opérations préventives dans la région du Kurdistan irakien ont mis fin aux complots de l’ennemi » soulignant que « les médias occidentaux ont mis en scéne de faux scénarios de meurtre lors des événements récents ».

Le général de brigade Amir Ali Hajizadeh, a indiqué ce mardi, que « les opérations préventives menées par les Gardiens de la révolution contre le quartier général des terroristes dans la région du Kurdistan irakien ont saboté leur complot dans le berceau « .

Hajizadeh a ajouté : « Les services d’espionnage opposés à la révolution islamique ont adopté de nombreuses mesures pour cibler l’Iran, y compris le plan de partition, comme cela s’est produit en Libye, sans compter le plan de d’implantation deterroristes comme en Syrie, ajoutant que « la mort de Mahsa Amini a offert une excuse en or à ces services. »

Il a souligné que « l’ennemi a décidé de transformer cette vague en tsunami médiatique en enflammant les sentiments et les émotions des citoyens », notant que « les médias occidentaux ont cherché à entraîner les citoyens dans les rues et à déstabiliser la sécurité intérieureen agressant les forces de l’ordre, en mettant en scéne des scénarios de meurtre imaginaires pointant du doigt les forces de sécurité dans le but d’étendre la zone de troubles et d’affrontements entre manifestants et forces de sécurité ».

Le commandant de l’armée de l’air des Gardiens de la Révolution a ajouté : « Les responsables militaires ont dévoilé ce plan et les canaux incitant à la sédition « .

Il a noté que « la vigilance et la prévoyance du peuple ont fait tomber le masque de l’ennemi et contrecarré ses tentatives de sabotage, et les citoyens jaloux ont rapidement séparé leur récit de la jeunesse trompée qui a délibérément provoqué des émeutes, attaqué des biens et ciblé la sécurité ».

Il a ajouté : « La dernière tentative de l’ennemi a été de lancer une attaque militaire et armée en utilisant des groupes terroristes venant de la région nord de l’Irak ».

Il a noté que « ce complot a été éteint dans son berceau, par la vigilance des services de sécurité et de la force terrestre des Gardiens de la révolution », avertissant que » le peuple punira les auteurs et les partisans de la récente sédition dans un avenir proche « .

Plus tôt dans la journée, le commandant de la Force Al-Qods des Gardiens de la révolution, le général Ismail Qaani, a affirmé que « l’incapacité des USA dans les principales arènes de conflit l’ont amenée à recourir à l’incitation contre la jeunesse iranienne », estimant que « les Américains et les Européens ne sont pas des hommes du champ de bataille à cause de leur psyché lâche, et ils ont perdu la bataille. »

Le 8 novembre, le ministre iranien de la Sécurité, Ismail Khatib, a déclaré : « L’implication de l’entité sioniste, lors des événements récents, est évidente dans la direction des évenements , l’implication des Britanniques est évidente dans la propagande médiatique, et l’implication du régime saoudien est évidente dans le soutien financier. »

