Les procédures utilisées jusqu’à présent par le général Sergeï Surovikin nous permettent d’anticiper sur ce à quoi ressemblera l’offensive russe en 2023. Jusqu’à présent, nous savons qu’il avait entrepris de détruire l’infrastructure critique de l’Ukraine aux fins de :

1. Cloisonner les zones d’action de combat en empêchant le transport des armes reçues de l’Ouest et des troupes mobilisées vers la ligne de front.

2. Détruire les armes et les munitions de l’OTAN dans les dépôts situés aux frontières de l’Ukraine.

3. Créer des couloirs de sécurité pour les avions russes en détruisant les systèmes de missiles AA ukrainiens à au moins 100 km de la ligne de front.

Le plan de Sergueï Surovikin s’inscrit dans une perspective à plus long terme et vise à garantir une liberté de mouvement sans restriction pour l’armée russe dans le sud, l’est et le centre de l’Ukraine. Cela va radicalement changer les opérations offensives de la Russie.

Il devient possible de remplacer l’attaque frontale des troupes au sol, comme cela se faisait jusqu’à présent, par des manœuvres sur de larges zones, mettant en évidence la supériorité qualitative des moyens aéroportés russes.

L’utilisation de moyens aériens tactiques ou opérationnels derrière les défenses ukrainiennes se traduira par la création d’un tampon entre celles-ci et le reste de l’Ukraine. Il faudra ensuite envelopper les forces ukrainiennes, les diviser en brigades et bataillons isolés et encercler chaque unité.

Par Valentin Vasilescu : Expert militaire. Ancien commandant adjoint de l’aéroport militaire d’Otopeni en Roumanie.

Source: traduction Avic – Réseau International