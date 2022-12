Les brigades d’AlQuds bataillon de Naplouse et les groupes de Qabatiya ont pris pour cible les forces d’occupation israéliennes stationnées dans le poste de contrôle de Hawara à Naplouse et dans la localité de Qabatiya à Jénine, en Cisjordanie occupée.

Les brigades AlQuds et les groupes de Qabatiya ont annoncé avoir visé, le samedi soir 24 décembre, des patrouilles des forces d’occupation avec des balles.

«Avec l’aide de Dieu, nos moudjahidines ont réussi à cibler trois fois des patrouilles des forces d’occupation avec des balles lourdes, au moment où elles traversaient la localité de Qabatiya », a précisé un communiqué des brigades AlQuds, cité par PalToday.

Le bataillon de Naplouse a également pris pour cible le poste de contrôle israélien de Hawara à Naplouse, en Cisjordanie occupée.

« Avec l’aide de Dieu, nos moudjahidines ont réussi à 01h30 de ce dimanche 25 décembre à viser le point de contrôle de Hawwara avec des balles et à se retirer de l’endroit en toute sécurité », a déclaré le bataillon de Naplouse dans un bref communiqué.

Il convient de rappeler que la résistance palestinienne cible quotidiennement les points de contrôle et les forces d’occupation stationnées dans les villages et les villes de la Cisjordanie occupée, et ce en réponse à l’agression israélienne continue contre le peuple palestinien.