Le Président russe n’adressera pas ses vœux pour le Nouvel an aux Présidents des pays hostiles à la Russie. Une mesure en miroir, a déclaré ce vendredi 30 décembre Dmitri Peskov, porte-parole du Président russe, à la presse.

« Non, ce ne sera pas le cas […]. Ces homologues qui sont les nôtres n’envoient pas de vœux eux-mêmes, nous n’avons en fait aucun contact avec eux maintenant, et compte tenu des actions hostiles qu’ils entreprennent en permanence, le Président ne leur en adressera pas », a-t-il indiqué.

Il a ainsi répondu à une question sur d’éventuels souhaits de bonne année 2023 de la part de Vladimir Poutine à Joe Biden, Emmanuel Macron et au chancelier allemand Olaf Scholz.

Des vœux aux pays amis

Le site Internet du Kremlin a publié, le 23 décembre, les vœux présentés par le dirigeant russe aux chefs d’État et de gouvernement étrangers à l’occasion de Noël et du Nouvel An à venir.

Les seuls dirigeants européens à avoir reçu de tels télégrammes de Poutine étaient Viktor Orban, le Premier ministre hongrois (le seul dirigeant de l’UE sur cette liste), et Aleksandar Vucic, le Président serbe.

Aucun État africain parmi les pays « hostiles »

Les pays considérés comme hostiles par Moscou sont actuellement au nombre de 49. Publiée en mai 2021, la liste ne comptait d’abord que les États-Unis et la République tchèque. Plus tard, les autorités russes l’ont rallongée, y portant également la France, le Royaume-Uni, le Japon, Taïwan, la Nouvelle-Zélande entre autres.

Aucun pays africain ne figure sur la liste des pays hostiles à Moscou.

Source: Avec Sputnik