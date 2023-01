A l’occasion de la troisième commémoration annuelle du martyre du général Qassem Soleimani, le Maitre des martyrs de l’Axe de la Résistance et l’ex-chef de la Force al-Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique en Iran (CGRI), des affiches et des posters le représentant ont orné les rues de la banlieue sud de Beyrouth, du sud du Liban et de la Bekaa.

Le général martyr a été tué ainsi qu’Abou Mahdi al-Mohandes, le numéro deux des Forces irakiennes de mobilisation populaire, Hachd al-Chaabi, qui combattent Daech en Irak, et huit de leurs compagnons iraniens et irakiens, dans un raid aérien américain à proximité de l’Aéroport international de Bagdad, le 3 janvier 2020.