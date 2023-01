Deux jeunes palstiniens grièvement blessés suite aux tirs des forces d’occupation sont tombés en martyre, ce lundi matin 2 janvier, dans la localité de Kafrdan dans le district de Jénine, au nord de la Cisjordanie occupée.

Selon des sources médicales palestiniennes, les deux jeunes hommes, Mohammad Samer Hoshieh et Fouad Abed, de la ville d’Al-Yamoun, sont décédés des suites de leurs blessures graves.

Des sources médicales avaient annoncé, plus tôt dimanche, que six blessés, dont plusieurs grièvement atteints, étaient arrivés à l’hôpital Ibn Sina de Jénine. Des affrontements armés avaient éclaté entre des jeunes palestiniens et les soldats de l’occupation qui ont pris d’assaut la localité de Kafrdan.

Les Brigades d’AlQuds et celles des martyrs d’AlAqsa ont affirmé avoir ouvert le feu sur les forces envahissantes.

Des sources locales, citées par PalToday ont indiqué que les forces d’occupation ont pris d’assaut les maisons des deux martyrs, Ahmed et Abd al-Rahman Abed, à Jénine, exigeant l’évacuation immédiate des deux familles, en vue de leur démolition.

Ces deux martyrs, qui ont péri le 15 avril 2022, avaient mené une fusillade près du poste du contrôle d’Al-Jalama, entraînant la mort d’un officier israélien.

Les forces d’occupation ont en outre détenu des dizaines de citoyens des villages à l’ouest de Jénine, entre Kafrdan, Silat al-Harithiya et al-Yamoun, et les ont empêchés de rentrer chez eux.